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川渝鄂雨災 重慶撤沿江逾萬人

【明報專訊】內地又迎來新一輪暴雨，重災區轉移到湖北、重慶、四川等地。瓊江重慶潼南段迎來今年第一次洪峰過境，截至昨天（14日）傍晚5時，24小時內水位上漲5.47米，潼南區昨緊急轉移沿江民眾5251戶12,857人。

中央氣象台昨午6時繼續發布暴雨黃色預警，為該台連續35天發布暴雨預警，預計多地暴雨繼續，其中河南、河北、四川部分地區今日有大暴雨到特大暴雨（250至270毫米），伴隨强對流天氣。

重慶自上周一出現今年入汛以來最大降雨過程，截至昨日沙坪壩、江津等13個區縣遭遇大暴雨，奉節縣新民河、江津區璧南河等6條河流超警戒水位，昨有31列從重慶始發的火車受影響須停運。當局調度嘉陵江草街水庫提前清出1.5億立方米水量以緩解防洪壓力。

渝31列車停運 鄂客貨車遭水冲走

四川內江有觀測站錄得近300毫米的日降雨量，市區嚴重水浸，多地出現山泥傾瀉，當局緊急避險轉移8001人。四川資陽安岳縣沿河及低窪地帶水浸過肩，當地轉移民眾1187人。

湖北隨州、十堰、武漢、襄陽、天門多地昨發布最高級的暴雨紅色預警。據《瀟湘晨報》報道，隨州府河鎮有客貨車過橋時被水冲走，當地網民稱事發前上游的封江水庫開閘放水。十堰丹江口城區12小時降雨達260毫米，有停在路邊的汽車被水流冲走。

據央視報道，主雨帶覆蓋區域在未來3日將北移至四川盆地、陝西中南部、山西南部、黃河淮河一帶，上周經歷暴雨的山東、河南、江蘇、安徽等地將再迎來新一輪強降水。

相關字詞﹕暴雨成災

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