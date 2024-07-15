川渝鄂雨災 重慶撤沿江逾萬人

中央氣象台昨午6時繼續發布暴雨黃色預警，為該台連續35天發布暴雨預警，預計多地暴雨繼續，其中河南、河北、四川部分地區今日有大暴雨到特大暴雨（250至270毫米），伴隨强對流天氣。

重慶自上周一出現今年入汛以來最大降雨過程，截至昨日沙坪壩、江津等13個區縣遭遇大暴雨，奉節縣新民河、江津區璧南河等6條河流超警戒水位，昨有31列從重慶始發的火車受影響須停運。當局調度嘉陵江草街水庫提前清出1.5億立方米水量以緩解防洪壓力。

渝31列車停運 鄂客貨車遭水冲走

四川內江有觀測站錄得近300毫米的日降雨量，市區嚴重水浸，多地出現山泥傾瀉，當局緊急避險轉移8001人。四川資陽安岳縣沿河及低窪地帶水浸過肩，當地轉移民眾1187人。

湖北隨州、十堰、武漢、襄陽、天門多地昨發布最高級的暴雨紅色預警。據《瀟湘晨報》報道，隨州府河鎮有客貨車過橋時被水冲走，當地網民稱事發前上游的封江水庫開閘放水。十堰丹江口城區12小時降雨達260毫米，有停在路邊的汽車被水流冲走。

據央視報道，主雨帶覆蓋區域在未來3日將北移至四川盆地、陝西中南部、山西南部、黃河淮河一帶，上周經歷暴雨的山東、河南、江蘇、安徽等地將再迎來新一輪強降水。