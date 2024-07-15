推遲半年今開鑼 研進一步深改整體部署 三中全會料聚焦「新質生產力」稅改

綜合報道

依照慣例本應於去年秋天召開的三中全會，在「推遲」大半年後今日登場。據6月27日政治局會議透露，三中全會將審議《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿。

黨報：解放和增強社會活力

《人民日報》今（15日）刊發署名「任仲平」的8000字長文，題為〈立足關鍵時期，用好重要法寶〉的文章稱，「進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」，「進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力」，從中共十八屆三中全會到二十屆三中全會，總目標一以貫之，實踐要求一脈相承。

新華社前天發布署名「鐘華論」的文章〈在新征程上譜寫改革開放新篇章〉，稱三中全會將對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。文章表示，發展是第一要務，堅持高質量發展是新時代的硬道理。進一步全面深化改革，要以經濟體制改革為牽引，堅持和發展中國基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制。

對於本次會議，中國經濟學家任澤平昨在新浪財經發表「三中全會前瞻」，表示本屆議題首先呈現改革要更「進一步」，這意味着可能涉及經濟、政治、文化、社會、生態文明等各領域。文章表示，這次會議預計將提及新質生產力、財稅體制改革、金融改革、要素市場化改革、國企改革等重點。

財政地產金融改革惹關注

外媒亦高度關注本次會議，《華爾街日報》昨刊文稱，二十屆三中全會曾被推遲且沒給出解釋，這引發外界對未來5年中國政府將出台哪些政策推動經濟增長的猜測。報道指出，包括財政改革、稅改、房地產刺激措施、全國統一大市場、新質生產力、社會改革和金融改革等領域值得關注。

「新質生產力」是習近平去年9月提出的經濟術語，以概括先進生產力的體現形式，核心要素是科技創新，以創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵的新發展理念。

德學者：疫後經濟遜預期

稅改奏效否不樂觀

「德國之聲」報道，德國烏茲堡大學教授中國經濟的學者費雪（Doris Fischer）表示，三中全會前夕，中國官方不斷重申深化改革的重要，很多人期望能有深入而廣泛的稅務改革計劃，這將有利於重新調整中央和地方政府的稅收分配。

費雪亦指出，新冠疫情後，中國經濟並未如預期迅速恢復，對於三中全會能否為大刀闊斧的稅改方案鋪平道路，以及相應措施能否奏效，看法並不樂觀。

外界對三中全會的關注點還包括人事議題。依照上月的政治局會議，被開除黨籍的前國防部長李尚福，將在全會時予以追認。屆時也將宣布正式免去李尚福的中央委員資格。捲入火箭軍腐敗案的火箭軍原司令李玉超，也將在會上宣布褫奪委員資格。中央委員料將順位補缺。此外，去年7月被免職的前外交部長秦剛仍是中央委員，其動向亦引人矚目。

（三中全會前瞻）

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