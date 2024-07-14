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北京科博會 機械人無人機吸睛

【明報專訊】第二十六屆中國北京國際科技產業博覽會（北京科博會）昨（13日）起舉行4天，各省市區展台人工智能（AI）、機械人齊亮相，不同公司無人機、新能源裝備同場大比併。

北京科博會年度主題為「實施創新驅動發展戰略，增強高質量發展動能」，吸引300餘家國內外企業和機構展出1000餘項科技創新成果，有300多項最新技術和產品是首發首展。

本屆科博會更像是「新質生產力」的大展會。一進展廳，各式機械人及機械臂就吸引了觀眾目光。有機械臂在控乒乓球，有機械臂在抓海參，還有機械臂現場「做手術」，精細操作引人駐足。

1.65米高人形機械人亮相

北京星動紀元開發的全尺寸人形機械人XBOT，身高1.65米，一出場便被觀眾圍了個水泄不通。XBOT已經可以在草坪、石子路、雪地上穩定行走，還能深蹲、跳躍，甚至還能舉重，不久前剛攀登了中國長城。

而高人氣展台不得不提湯問機械人科技有限公司的展台，展示了火爆遊戲IP原神人物「可莉」機械人，它配備了40多個多模態傳感晶片，通過語音、視覺、力覺、觸覺全面感知用戶狀態，識別用戶情感的準確率也來到了80%，還有200多種動作與人互動，並用AI訓練了人物性格和聲音。公司CEO孫翔宇介紹，「可莉」機械人售價將在4000元（人民幣，下同）左右。

展館內上海氦豚「COFE+」機械人咖啡也大受歡迎，作為館內為數不多的付費產品，機械人前也是排起長隊買咖啡。

除了機械人，無人機展台也佔據了科博會大半江山。一款翼展約10米的大型垂直起降無人機吸引眾人目光，研發方華源智控介紹，該機有效負載最大可達100公斤，續航時間超過10小時，可用於應急救災、物流運輸、搜索救援等諸多場景。

還有飛行智控展出了中國首創「海天協同無人智能控制系統」，無人機和深海潛航器協同工作，共同完成巡查、海運空運等任務。

大型國企展新能源設備

國家電網、中國石化、中核集團等大型國企央企，則是帶來了新能源為主的展台。中核集團帶來了新一代人造太陽「中國環流三號」項目模型，造型既像劈開的太陽，又像人類心臟。

明報記者 王佩凡

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