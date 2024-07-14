陸路被嚴打 水路起價混運化工食油

有船長稱倘出雙倍運費可搞定檢查

「財新網」報道，一名運輸船船長11日對其一名意向客戶稱，他們是持有植物油運輸證的食用油運輸船，但沒貨時也接運白油（化工合成油）、柴油等其他油品。「以前混運沒人管，你裝好白油（再）運食用油，只要能提供洗艙證明就可以了，而洗艙也不用很嚴格，自己隨便搞一下，再開一個假的洗艙證明，糧油企業也不會細看。」

船長說7月起所有糧油企業都在整改嚴查，海事部門也查得嚴了，收發企業的貨物證明都要提供，「洗艙也不好瞎搞了，以前最多3000塊錢（人民幣，下同）弄個假的，現在要上萬元。但如果願意出雙倍運費，這個貨我們有辦法能搞定。」

一名船舶洗艙公司負責人則表示，只要付一兩千元，就可以直接開具洗艙證明、油氣消除證明和換品種證明。該公司從事洗艙業務已20餘年，客戶遍及長江流域。中國糧油企業的生產基地和儲運基地主要在江河邊，內河運輸成為調提貨的主要方式之一。據長江海事局數據，2016年，長江沿線植物油運輸量達到600萬噸。