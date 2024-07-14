拜登簽法案 反制華「涉西藏虛假信息」 外交部西藏齊反對 稱打壓圖謀不會得逞

有關法案授權美國行政部門反制來自北京有關西藏歷史、西藏流亡精神領袖達賴喇嘛和法律地位的「虛假信息」，被認為就介入達賴喇嘛繼承議題提前準備。拜登同時發表聲明稱，該法案沒有改變美國兩黨長期以來政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區屬於中國的一部分。

中國外交部、全國人大及政協、西藏自治區人大及政協接連發聲明指出，西藏自古就是中國一部分；西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉；任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀都是決不會得逞的；如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

西藏自治區人大常委會聲明更指出，「十四世達賴自1959年叛逃國外後，始終代表封建農奴主復辟勢力的階級利益，與祖國為敵，與人民為敵，沒有一天停止過分裂祖國的活動，沒有做過一件對祖國、對人民有益的事」；所謂西藏流亡政府是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背中國憲法和法律的政治組織。

美擬限制涉鎮壓宗教群體華官員簽證

拜登簽署涉藏法案同日，美國國務院宣布，正採取步驟對參與「鎮壓被邊緣化的宗教和民族群體」的中國官員實施簽證限制。聲明沒有具體說明哪些中國官員受到簽證限制，根據《移民和國籍法》條款，如果某外國人入境美國有可能對美國外交政策造成重大不利影響，美國可以拒絕允許其入境。