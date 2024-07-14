各地超前規劃爭建站 形勢好時過於樂觀

十多年前，中國各地掀起過爭搶高鐵設站的風潮，各地政府打的如意算盤就是「傍高鐵、打造新城區」，推動招商引資、樓市經濟。

《中國經營報》曾引述一名地方政府人士表示，在高鐵建設初期，項目投資以原鐵道部出資為主，鐵路部門在走向、設站等的話語權較大。地方政府將高鐵站與政績、城市形象等掛鈎，建站積極性高；近年地方投資比例愈來愈高，話語權提升。

學者：地方出資比例高 高鐵債務風險更大

不過一些小地方本身缺乏「造血」能力，加上近年房地產市場疲軟，依賴土地財政的地方政府更出現財政困難。一直關注高鐵效益問題的北京交通大學教授趙堅曾指出，在許多欠發達地區，地方政府出資比例高，導致高鐵債務面臨更高財務風險，警告高鐵可能成為壓垮經濟的「灰犀牛」。

海南島高鐵線是一條封閉環形鐵路，不與大陸相通，全長逾600公里，有26座客貨站，始終未開通的和樂站位於東環段。有關海南環島高鐵的經營狀況未有被公開披露。不過據官方報道，截至2023年底，中國高鐵營業里程4.5萬公里，盈利里程僅2300公里，佔全部里程的6%。具體是京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵線，全部屬於東部發達地區。

對於閒置的高鐵站，彭澎認為，解決辦法最好是國鐵與地方協調，爭取地方政府規劃與建設的銜接，「這是雙贏的結果。當然，閒置等待下一個周期，也是無奈的選擇。」

（中國故事）