明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

各地超前規劃爭建站 形勢好時過於樂觀

【明報專訊】廣東省體制改革研究會執行會長彭澎近日對本報表示，高鐵站閒置可能是當初的規劃設計「閉門造車」、缺乏調研，也可能是超前規劃，「經濟形勢好的時候，對於前景過於樂觀」，但後來市政建設跟不上，導致暫時閒置。

十多年前，中國各地掀起過爭搶高鐵設站的風潮，各地政府打的如意算盤就是「傍高鐵、打造新城區」，推動招商引資、樓市經濟。

《中國經營報》曾引述一名地方政府人士表示，在高鐵建設初期，項目投資以原鐵道部出資為主，鐵路部門在走向、設站等的話語權較大。地方政府將高鐵站與政績、城市形象等掛鈎，建站積極性高；近年地方投資比例愈來愈高，話語權提升。

學者：地方出資比例高 高鐵債務風險更大

不過一些小地方本身缺乏「造血」能力，加上近年房地產市場疲軟，依賴土地財政的地方政府更出現財政困難。一直關注高鐵效益問題的北京交通大學教授趙堅曾指出，在許多欠發達地區，地方政府出資比例高，導致高鐵債務面臨更高財務風險，警告高鐵可能成為壓垮經濟的「灰犀牛」。

海南島高鐵線是一條封閉環形鐵路，不與大陸相通，全長逾600公里，有26座客貨站，始終未開通的和樂站位於東環段。有關海南環島高鐵的經營狀況未有被公開披露。不過據官方報道，截至2023年底，中國高鐵營業里程4.5萬公里，盈利里程僅2300公里，佔全部里程的6%。具體是京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵線，全部屬於東部發達地區。

對於閒置的高鐵站，彭澎認為，解決辦法最好是國鐵與地方協調，爭取地方政府規劃與建設的銜接，「這是雙贏的結果。當然，閒置等待下一個周期，也是無奈的選擇。」

（中國故事）

相關字詞﹕中國高鐵 高鐵規劃 環島高鐵 海南島

上 / 下一篇新聞