高鐵站「超速」建 小鎮設站丟空14年 欠旅遊特色難吸客 海南政府稱開通仍處研究階段

進站道路野草叢生 無路牌無站名

要找到和樂站真身不容易，從海榆（海口至榆林）東線公路拐入進站必經之路，一路如入無人之境，樹枝低矮，野草叢生，顯得十分荒凉。沿途沒任何路牌指示，甚至不知道前方有什麼，直到遠遠看到一座崗亭，才大致肯定找到了車站。

車到高鐵站，只見車站大門緊閉，門前停放着一輛汽車，站外地面上長起了雜草。甚至連「和樂站」招牌也未掛起。偶爾後方的高鐵駛過路軌時，玻璃大門吱吱作響，打破現場沉寂。透過車站玻璃，可見站內地面積塵，設置有高鐵專用的閘機、安檢使用的X光設備、防暴盾牌等。未見有工作人員值守。

「已經十幾年了，自從海南建高鐵以來，就沒見它開過。」萬寧市司機卓師傅開車多年，也不知道和樂站的位置。人口規模64萬的萬寧市有三個高鐵站，分別是萬寧站、神州站以及和樂站，最大的是萬寧站。卓師傅稱，到站的旅客一般就往西走，去日月灣、神州半島玩，「來和樂的人少，沒什麼旅遊特色，就算（高鐵）在這裏停站，估計也沒多少人。」

日月灣位於海南島東南部，擁有綿長海岸線和寬廣沙灘。當地正規劃打造國際濱海時尚運動小鎮（冲浪小鎮），遊客愈來愈多。2023年中秋國慶連假，萬寧市共接待遊客47萬人次，其中日月灣8天內接待人流17.68萬。

離日月灣最近的神州站一開始班次很少，後來亦得益於旅遊業，因去冲浪、玩水的遊客多了，班次也有所增加。

和樂鎮傳統農業為主 居民：幼時見動工

相比之下，和樂鎮以養殖魚蝦、種植業等傳統農業為主，人口僅約一萬多人。據官方資料顯示，和樂鎮是萬寧第二大鄉鎮，是海南四大名菜「和樂蟹」出產地，同時還有「中國龍舟小鎮」之稱。但這並無帶動當地旅遊的迹象，下午所見，鎮上主要街道人流甚少，不少店舖基本處休息狀態。

記者在當地走訪發現，有居民不知道該站在哪，幾乎忘記了和樂有高鐵站這回事。有居民表示，早在他小時候、約二三十年前，該塊地已經被徵用，但直到他長大還未開通，該站曾翻修過，但大家都不知道什麼時候開通。

還有鎮上經營小商店的居民表示，去市區要靠出租車，「每次去三亞都太不方便了」。儘管期望開通，但附近也沒有旅遊景區，認為開通沒甚希望。

官員曾倡盡快開通 客流量未達標遭拒

早在2012年，萬寧市有關官員在海南省兩會曾建議盡快開通和樂站。但獲得的回覆，是周邊客流量尚未達到鐵道部門的開通標準，周邊的市政配套設施尚未完善。

在2015年，海南省跨海辦（鐵路辦）在答人大代表時，也提到當地政府需做好和樂站開通的前期準備，「為和樂站開通創造條件」。時隔9年，和樂站仍未開通。萬寧市2024年的政府工作報告，寫入了「力爭環島高鐵和樂站開通運營」，未提到有何舉措。本報聯絡當地政府詢問，海南省政府在回覆中提到，目前還在研究階段，具體開通時間未定。

內媒統計：20多高鐵站建成後被閒置

海南和樂站閒置並非個別現象。有內地媒體曾統計過，中國有20多座高鐵站建成後被閒置。例如在海南省西北部儋州的海頭高鐵站，當年投資超過4000萬人民幣，建成7年多未啟用，直到去年底才正式售票。

此外，包括京哈高鐵的瀋陽西站、丹大快速鐵路丹東西站和廣寧寺站等，均在建成後未開通的狀態，主因都是客流量太少。還有車站曾短暫營運，後來又因客流過小而關閉，例如2016年底開通的株洲市九郎山站，開通後因客流量大幅下滑，最終在2022年暫停客運。

明報中國組

（中國故事）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676