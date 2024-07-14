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中俄兵力集結湛江明軍演 7艦南海實戰演練3天 聯合反潛反艦反導

【明報專訊】北約將中國列為俄羅斯「決定性支持者」之際，中俄不避非議，如期在南海展開聯合軍事演習。俄方兩艘軍艦前日抵達廣東湛江軍港，兩國海軍合共7艘艦艇周一（15日）起將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等科目，連續3天展開海上實戰演練。

解放軍海軍通報，俄方艦艇編隊前天在拖船牽引下駛入碼頭，抵達湛江軍港與中方參演兵力順利會合，中方派出南寧號驅逐艦、咸寧號、大理號護衛艦、微山湖號綜合補給艦等，還有反潛航空兵、海軍陸戰隊員等參與。俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯太平洋艦隊信息保障處表示，俄方派出響亮號、尖銳號組成的護衛艦編隊參演。

艦名未公開 第七艦惹關注

由於中方通報此次中俄共有7艘水面艦艇參演，而迄今公開的艦艇名稱只有6艘，外界關注第七艘軍艦是什麼型號，包括會否是近日出現在菲律賓附近海域的航母山東艦。

此次演習分為兵力集結、港岸籌劃和海上演練3個階段。中俄參演兵力全部前日集結完畢後，舉行了開幕式。隨後的港岸籌劃期間，雙方將舉行聯合籌劃和專業研討交流、艦艇參觀，穿插組織太極拳交流、球類友誼賽、甲板招待會等交流活動。海上演練階段，雙方將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個科目展開。還將聯合演練海上救援任務。

解放軍：共同應對海上安全威脅

中國國防部提到，中俄軍隊在湛江附近海空域舉行「海上聯合2024」聯合演習，是年度計劃之內，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力。

較早前，中國軍隊還與白俄羅斯在北約東部邊界舉行「雄鷹突擊2024」陸軍聯合訓練，由7月8日持續到中旬。白俄羅斯是俄軍侵烏的重要支持者，美國之音報道，烏克蘭內政部顧問Anton Gerashchenko 認為，北京借軍演向美國與北約展示影響力，示威意味濃厚。

北約領導人日前在一份聲明中表示，中國已成為莫斯科入侵烏克蘭的決定性支持者，對此，中方強烈譴責北約在烏克蘭問題上甩鍋推責、誤導國際社會，對中國正常的軍力建設以及同有關國家的關係說三道四。

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