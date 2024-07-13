南方「天漏了」 半年流走近千億 中央氣象台連續33天暴雨預警

今年中國出現超過20輪暴雨天氣過程，「桂林暴雨變威尼斯」、「長沙暴雨1小時下了54個西湖」、「杭州靈隱寺發大水」、「平江淹沒半個城」、「鄭州暴雨變鄭洲」……暴雨相關話題頻登網絡熱搜榜。

逾20輪雨災 各地接力破紀錄

4月1日入汛後，廣東、江西連日暴雨成災，30河流出現洪水，北江洪水百年一遇，粵北多地受災，肇慶越野賽1250名選手半路遭遇多處山洪暴發。5月初，新一輪暴雨襲擊湖廣，梅州塌高速公路導致48慘死旅途；中下旬，兩廣遭遇另一波洪澇災害，桂林、北海、欽州、防城港城區均水浸。

到6月，廣西雨災未完，雲南、江西等地也迎來大暴雨，端午假期雨帶逐漸北抬，「龍舟水」廣泛倒入江南、華南、西南地區。福建上杭縣「客家第一祠」大面積坍塌，韓江洪水再淹梅州多處，至少5死15失蹤。6月下旬桂林又受災，灕江出現破紀錄大水，淹浸象鼻山、高鐵站。隨後長江中下游接力暴雨，多地成澤國，安徽屯溪及湖南的婁底、邵陽、湘潭等多地雨量打破歷史同期紀錄。

上半年，各地以廣東海豐縣降雨最多，累計降雨量高達2332.6毫米，差不多下完一年的「份額」（海豐年均降雨量2389.5毫米）；廣西防城港市防城區則以14個暴雨日，成為暴雨最頻繁的地方。遠至東北的烏蘇里江上游亦發生有實測資料以來最大洪水。

珠江洪水11連發 七月雨雲罩長江

隨後，強降雨區7月初穩定維持在長江中下游、太湖流域，湖南、貴州、江西多地爆發洪災。其中江西洪災影響逾百萬人，湖南汨羅江水位達到70年來最高位。連高溫乾旱多天的山東臨沂也出現暴雨內澇，西部重慶迎來新一輪強降雨天氣過程。

受持續強降雨影響，西江、長江、太湖先後發生編號洪水。其中，珠江流域連發11次編號洪水。國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）辦公室副主任徐憲彪昨在記者會表示，今年入汛以來，珠江流域降水歷史同期最多，入梅後主雨帶穩定維持在長江中下游附近地區，降雨量為1961年以來第3多。

逾3000人次受災 322死亡失蹤

「入梅」是進入梅雨期的意思，今年長江中下游、江淮地區分別於6月17日、19日入梅，長江出現2024年第1號洪水，長江中下游幹流洞庭湖入江口以下全線超警戒線，太湖及淮河流域沭河、沂河相繼發生編號洪水。長江中下游退水期間，湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口重大險情，平江縣九峰水庫大壩發生滲漏險情，多個鎮要疏散。

全國各種自然災害在上半年共造成3238.1萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤322人，緊急轉移安置85.6萬人次，倒塌房屋2.3萬間，農作物受災面積3172.1千公頃。

關全球變暖 年降水每10年增0.8%

中國暴雨愈來愈多，與全球變暖趨勢息息相關。國家氣候中心數據顯示，1961年以來，中國平均年降水量呈增加趨勢，平均每10年增加0.8%；暴雨站日數也明顯增多，平均每10年增加4.2%。中國天氣網氣象分析師石妍表示，變暖的大氣加劇全球水循環，能承載更多水分，進而導致更極端的降雨。單點、局地的極端降水事件也更加極端了。

中國暴雨多出現在4月至9月，南方地區雨季持續時間長，一年四季都有出現暴雨的可能性，珠江流域和長江流域5月至8月為暴雨多發期；而北方地區雨季短，暴雨多出現在7月至8月，其他月份概率較小，因此有「七下八上」（7月下旬至8月上旬）防汛期的說法。

從常年來看，江南、華南等地是中國暴雨多發地。中國天氣網統計大城市的暴雨來「打卡」情况，廣州年均暴雨天數最多，達8.6天；海口、南昌分別以7.6天和6.1天位列二三名；武漢、福州、南寧、長沙、南京、杭州、上海是第三梯度，年均暴雨日數超過3天。

針對暴雨天氣，內地氣象部門會發布藍、黃、橙、紅四級預警，嚴重程度由低到高遞增。

明報記者