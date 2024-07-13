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客量較淡季少 暑期郵輪遊價格大跳水

【明報專訊】暑假旅遊旺季來親，不過內地郵輪遊遇冷，近日價格大跳水，有郵輪航線「尾單」的起價已跌至2000元（人民幣，下同）以下。

5天4夜2000元有找

「1999元撿漏郵輪海景房」、「日韓郵輪白菜價」，7月以來，社交平台和各種郵輪社群充斥低價平賣資訊。「時代財經」昨報道，6月底才從日本旅遊回來的王琦，看到代理商發來的「尾單」（旅遊產品滯銷尾貨），忍不住又下單。郵輪7月6日從上海出發，途經日本福岡，基礎房價僅需要1199元，算上660元服務費，王琦僅花了不到2000元，就享受到5天4晚的郵輪遊。雖然正值暑假，但她發現遊客沒有想像中多，「保守估計只來了全船載客定額的三分之一，上下船不用排隊」。

報道指，近期有多艘郵輪出現「尾單」甩賣狀况，部分航線價格下跌幅度甚至達到60%。以7月某郵輪航線為例，初上架時雙人房的均價每人5000元左右，但接近發船期，跌到2500元左右。有不願具名的旅行社人士稱，「低價甩艙」與郵輪行業對暑期預期過高有關。七、八月份為傳統旺季，郵輪商及代理上調價格，但市場需求沒有預期中火爆，不少遊客對上漲後的價格也不買單，導致暑期反而比淡季更差。有郵輪代理商指，臨近7月22日的船期，儘管已特價銷售，仍有100多間房沒有賣出。

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