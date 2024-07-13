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學者：北約威脅毁基建 逼中國站隊

【明報專訊】北約官員放風「收回一帶一路項目」觸及中國龐大海外利益，引發內地輿論高度關注。中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅昨對本報表示，「收回投資項目」這一說法本身存在問題，他強調，首先中國在歐洲的投資是按照市場規定、有合同，是北約所在國家成員國與中國談判的項目。

例如中國電動汽車巨頭比亞迪、電池製造商寧德時代在匈牙利投資數十億歐元在當地建廠，尚未正式加入北約的烏克蘭，中國也真金白銀地投資了很多項目。「北約怎麼收回人家的投資項目？造成的損失誰來負責？」

「怎麼收回？損失誰負責？」

至於中國在歐洲投資的基礎設施項目，王義桅指出，按照北約說法，如果和俄羅斯爆發大規模直接衝突，這些基礎設施會被摧毀，「這實際上是一種威脅，逼着中國要去站隊。」

「現在歐洲內部高度分裂，北約內部也一樣。」王義桅提到，斯洛伐克總理羅貝爾特．菲佐（Robert Fico）公開表示，他所在的政黨代表不會支持烏克蘭加入北約，更曾提到如果烏克蘭加入北約，就是第三次世界大戰，「哪還有賠不賠項目的事。」所以對於北約威脅「收回中國投資項目」的說法，「具體要看是誰說的，並不代表『一帶一路』在歐洲遇到真正的風險，但是將來中國投資考慮到歐洲的安全狀况，確實要增加保險項目」。

明報記者 劉曉宇

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