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改裁還押桃園看守所 鄭文燦遭民進黨停權3年

【明報專訊】前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪案昨第三次開羈押庭，桃園地方法院改裁定被告還押桃園看守所，禁止與律師以外人等見面。

桃院：有串證疑慮 禁見外人

桃園地方法院此前兩度准許鄭文燦保釋，均遭台灣高等法院撤銷裁定發回重審。《聯合報》報道，桃院昨表示，案件尚有多人待查，鄭文燦在政商界具影響力，上周五出庭應訊前與秘書對話有串證疑慮，有羈押必要。鄭文燦代表律師陳永來昨晚9時將抗告書遞交桃院，桃院表示已在晚上9時40分將卷證送往高院。

料無緣2026選舉 生涯受損

民進黨廉政會表示依規對鄭停權3年。據中央社報道，鄭文燦昨下午抵達法院時神色凝重、一言未發。中央社引述民進黨內人士分析稱，鄭文燦原是民進黨2026年「九合一」選舉的熱門人選之一，現遭收押等同宣告其無緣競逐，亦影響日後政治生涯。

鄭文燦7月7日以「避免影響團隊政務推動」為由請辭海基會董事長。陸委會副主委梁文傑昨表示，海基會業務並未見異常，將維持目前方式運作，有新人事安排再向外界報告。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，就鄭文燦保釋各方來回拉鋸令案件蒙上政治內鬥陰影。國民黨發言人楊智伃昨表示，希望羈押有助釐清案情，司法體系不受政治干預，用行動找回人民對於司法的信任。

相關字詞﹕貪污 民進黨 海基會 鄭文燦

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