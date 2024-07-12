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56架次陸戰機越中線參訓 台公布監控殲16畫面

【明報專訊】解放軍航母山東艦目前在西太平洋，台國防部統計，自前日清晨起24小時內，計有解放軍戰機56架次逾越海峽中線進入周邊空域並與山東艦海空聯訓。針對外媒故意渲染山東艦在「菲律賓海」進行訓練，內地軍事專家指出，這是試圖製造緊張氛圍。

台國防部昨公布資訊顯示，自前日清晨5時20分起，陸續偵獲解放軍各型戰機計37架次出海活動。其中36架次逾越中線及其延伸線，經台灣南部及東南空域赴西太平洋，配合山東艦執行「海空聯訓」。台空軍同時公布狙擊手莢艙標定解放軍殲16戰機的畫面，宣稱顯示台空軍強大監控能力。

美國2018年曾向台出售18具AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，大幅提升台軍F-16V戰機全天候對地攻擊能力，能遠距精準標定目標，並將高畫質影像回傳作戰指揮中心。

美日確認山東艦處菲律賓海

《環時》：非菲律賓的海

而日本防衛省統合幕僚監部9日上午發布消息稱，在沖繩縣宮古島東南約520公里的太平洋上，確認山東艦航母編隊。美國海軍學會新聞網在報道該消息時，稱目前中俄海軍在菲律賓海進行聯合巡邏。

菲武裝部隊發言人前日亦稱，中國航母編隊在菲律賓海的部署「令人擔憂」。《環球時報》引述專家張軍社分析稱，外媒報道中故意渲染山東艦在菲律賓海訓練，試圖暗指針對菲律賓。其實，菲律賓海位於台灣和菲律賓以東海域，只是一個地理概念，並不是菲律賓的海。美日等國家的航母、艦艇也常在該海域演練。

相關字詞﹕台海中線 山東艦 解放軍

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