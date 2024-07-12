華再批南海仲裁案裁決不公 指試圖固化菲非法侵佔結果

中新社報道，這份由華陽海洋研究中心、中國南海研究院和中國國際法學會聯合撰寫的報告指出，菲律賓單方面提起的所謂「南海仲裁案裁決」出台距今已有8年，其非但不可能為南海領土主權與海洋劃界爭議提供解決方案，反而使本已錯綜複雜的南海問題更加難解。

報告稱，仲裁裁決不是對國際法治的貢獻，體現的不是公平正義。該裁決違背「陸地統治海洋」的國際法原則，以解釋適用公約之名，行否定中國領土主權、固化菲律賓非法侵佔結果並為其單方面主張背書之實。

稱裁決有重大謬誤

中國南海研究院學術委員會主席吳士存昨在發布會表示，該報告再次揭示了仲裁裁決在法律解釋和適用、事實認定、證據採信等方面存在重大謬誤和瑕疵，同時闡明中國「不接受任何基於裁決的主張和行動」是維護自身合法權益、維護海上和平穩定、維護國際法治的正義之舉、正當之舉。

吳士存稱，批駁仲裁裁決和域內外國家的錯誤言論，不是為了挑起新一輪法律論戰，而是針對依據仲裁裁決破壞南海和平穩定、干擾中菲關係和藉裁決漁利的勢力和行為所作的正當回應。

另外，國務院新聞辦公室昨發布的《中國的海洋生態環境保護》白皮書指出，中國以最嚴格制度、最嚴密法治保護海洋生態環境。白皮書稱，通過深入推進重點海域綜合治理、陸海污染協同防治，持續建設美麗海灣，中國近岸海域水質總體改善，2023年優良水質面積比例較2012年高出21.3個百分點。