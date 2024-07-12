無人網約車攻武漢遭的士杯葛 司機呻收入減半難接客 當局指「行業穩定謠言多」

指「蘿蔔快跑」搶生意籲控制

客運公司：的士瀕死

這份名為「巡遊出租車已到死亡邊緣」的網傳文件，落款單位為「武漢市建設汽車客運有限公司」，落款日期為6月20日。文中提及，從4月以來，該單位已停運4台巡遊的士，且有蔓延趨勢；「無人駕駛網約車盛行……許多巡遊出租車養家糊口困難，被逼退出這個行業。」此外，文件將矛頭指向蘿蔔快跑，稱蘿蔔快跑是「試運營」，「應該控制在一個區間」，不能「滿大街接單」。

上海報業集團旗下「財聯社」引述多名武漢當地的士司機說法證實這一情况。李姓的士司機說，因網約車投放量愈來愈多，自己早上5點半出車，傍晚5點半收車，其間10個小時收入從以前400多元（人民幣，下同）變成300元，甚至200元，只有之前一半。武漢大通汽車夏姓的士司機抱怨，「投放量多的地方我們幾乎接不到客人了！」他表示，在經開區、東西湖區這些無人駕駛投放數量多的城區，幾乎都無人召車，回到投放少的主城區訂單才會變多。受此影響，退車的的士司機數量開始變多。夏司機說，他所在的公司估計已有10%到15%的司機申請退車，並且這個數字將只增不減。

武漢市交通運輸局相關負責人前天（10日）回應稱，「武漢市出租汽車行業比較穩定，網上謠言比較多」。據其介紹，蘿蔔快跑已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網傳的1000輛，具體數字需諮詢武漢市經信局。

蘿蔔快跑是百度自動駕駛開放平台Apollo推出的出行服務平台，自2021年發布以來，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等全國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海5個城市開展全無人自動駕駛出行服務。

價格遠低於其他平台

內媒引述業內人士表示，蘿蔔快跑在武漢之所以能大規模鋪開，主要還是因其捨去平台費用和司機成本，以及24小時全天候運營帶來的價格優勢。其里程單價遠低於城市的士，並且對傳統網約車平台也有足夠的競爭力（見表）。據「南方+」報道，目前在廣州黃埔區科學城等部分區域，也可以打到蘿蔔快跑無人的士。

《21世紀經濟報道》測試蘿蔔快跑在上海對比其他網約車平台資費和路徑規劃情况，多番嘗試發現，蘿蔔快跑雖在里程規劃、接駁時間上普遍長於其他網約車平台，但里程單價僅為普通網約車平台的四分之三，包含暫時優惠後甚至能達到網約車的一半。

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