明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

無人網約車攻武漢遭的士杯葛 司機呻收入減半難接客 當局指「行業穩定謠言多」

【明報專訊】隨着內地無人駕駛技術發展，的士與網約車之爭又一次成為輿論焦點。一份網傳文件顯示，在湖北武漢，當地的士公司稱由於網約車盛行，巡遊的士司機難以養家糊口，從而被迫退出。該文件更將矛頭直指百度旗下無人駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，令這一捨去司機成本、24小時全天候運營，並且具有價格優勢的出行方式受到大眾關注。

指「蘿蔔快跑」搶生意籲控制

客運公司：的士瀕死

這份名為「巡遊出租車已到死亡邊緣」的網傳文件，落款單位為「武漢市建設汽車客運有限公司」，落款日期為6月20日。文中提及，從4月以來，該單位已停運4台巡遊的士，且有蔓延趨勢；「無人駕駛網約車盛行……許多巡遊出租車養家糊口困難，被逼退出這個行業。」此外，文件將矛頭指向蘿蔔快跑，稱蘿蔔快跑是「試運營」，「應該控制在一個區間」，不能「滿大街接單」。

上海報業集團旗下「財聯社」引述多名武漢當地的士司機說法證實這一情况。李姓的士司機說，因網約車投放量愈來愈多，自己早上5點半出車，傍晚5點半收車，其間10個小時收入從以前400多元（人民幣，下同）變成300元，甚至200元，只有之前一半。武漢大通汽車夏姓的士司機抱怨，「投放量多的地方我們幾乎接不到客人了！」他表示，在經開區、東西湖區這些無人駕駛投放數量多的城區，幾乎都無人召車，回到投放少的主城區訂單才會變多。受此影響，退車的的士司機數量開始變多。夏司機說，他所在的公司估計已有10%到15%的司機申請退車，並且這個數字將只增不減。

武漢市交通運輸局相關負責人前天（10日）回應稱，「武漢市出租汽車行業比較穩定，網上謠言比較多」。據其介紹，蘿蔔快跑已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網傳的1000輛，具體數字需諮詢武漢市經信局。

蘿蔔快跑是百度自動駕駛開放平台Apollo推出的出行服務平台，自2021年發布以來，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等全國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海5個城市開展全無人自動駕駛出行服務。

價格遠低於其他平台

內媒引述業內人士表示，蘿蔔快跑在武漢之所以能大規模鋪開，主要還是因其捨去平台費用和司機成本，以及24小時全天候運營帶來的價格優勢。其里程單價遠低於城市的士，並且對傳統網約車平台也有足夠的競爭力（見表）。據「南方+」報道，目前在廣州黃埔區科學城等部分區域，也可以打到蘿蔔快跑無人的士。

《21世紀經濟報道》測試蘿蔔快跑在上海對比其他網約車平台資費和路徑規劃情况，多番嘗試發現，蘿蔔快跑雖在里程規劃、接駁時間上普遍長於其他網約車平台，但里程單價僅為普通網約車平台的四分之三，包含暫時優惠後甚至能達到網約車的一半。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕爭議 武漢 蘿蔔快跑 的士 無人駕駛

上 / 下一篇新聞