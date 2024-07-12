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駐京周記：city不city成流量密碼 China Travel爆紅

【明報專訊】近期「city不city啊」和「China Travel」熱梗在海外社交媒體爆紅，國外網紅紛紛前往中國旅行，北京、上海、張家界、重慶等知名旅遊城市，都被各類「老外」「佔領」，他們拍攝的vlog在各類社交網站都有極高的播放量，也引爆了中國旅行的熱度。

「city不city啊」源於美國博主「保保熊」，他在中國旅遊所拍影片每次都用魔性語調問一句「city不city啊」，比如「上海city不city？」「好city啊！」因為語調太過獨特，看過影片的網民大都受感染。內地抖音平台有網民打趣：「忍一忍，144小時後就好了。」

這144小時便指中國目前對54個國家實行的144小時過境免簽政策。2013年1月起，中國開始實施72/144小時過境免簽政策。截至目前，這一政策適用54個國家，其中北京、天津等20個城市實施144小時過境免簽。據國家移民管理局發布的最新數據，今年上半年，通過免簽入境854.2萬人次，佔比52%，按年增長190.1%。

免簽城市中，北京最受歡迎。《北京日報》報道，2024年上半年，北京有3.37萬人次144小時過境免簽，按年增長7.24倍；入境團體旅遊更是火爆，上半年團隊旅遊入境人員達3萬餘人次，是2023年同期的30倍。

「老外」中文問路 學用電子支付

今年以來，北京「金髮碧眼」的外國人逐漸變多。他們不僅穿梭於各類旅遊景點，記者還經常被攔下問路，目的地是商店、飯店、酒店及各種街區。開場白往往是「你好」，然後他們會用不太流利的中文，或者英文開啟對話。

有趣的是，以前很多外國遊客不習慣內地的電子支付，而最近的便利店裏，外國人們用着WeChat、Alipay或數字人民幣等支付軟件，熟練地掃碼付款。甚至在海外社交平台，還有人專門寫了如何應用WeChat在中國付款的教程。北京的大小商場和超市也提供現金服務，更是方便了過境旅客的出行。

「安全、便利、熱情」成為中國tag，還有美食美景加持，中國遊在海內外互聯網平台成為「流量密碼」，YouTube熱門影片播放量都以億計數。當下的中國，正吸引愈來愈多人的目光。

駐京記者 王佩凡

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