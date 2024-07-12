日浴場捲洋流失蹤36小時 中國泳客海漂80公里獲救

綜合日本媒體報道，當地警方周一晚7時30分接獲報案稱有人在靜岡縣下田市白浜大浜海灘游泳時失蹤，當局出動搜救。發現事主失蹤後報案的同行友人稱，事主曾看見船隻進入視野，惟夜晚光線不足加上自己著黑色泳衣未被發現。

兩油輪船員落水施救 事主清醒

周三早上7時48分，一艘貨船行經千葉縣南房總市野島崎西南約11公里的海域發現有戴着救生圈的女子漂在水中，剩頭部露出海面，隨即用無線電向附近另一艘油輪求援。油輪試圖拋繩施救未果，兩名船員跳入海中成功將女子救起。「鳳凰衛視」引述油輪所屬公司表示，當時海浪有兩三米高，船員感到害怕仍落水救人，女子事後致電感謝船員救命之恩。

神奈川縣橫須賀海上保安部派直升機從油輪接走事主送往橫濱的醫院，據日方公開的影片，事主被救起後體溫偏低、有脫水症狀，但神志清醒，上直升機後向急救員揮手致意，送院後毋須留院觀察。日本TBS電視台引述日本水難學會理事齋藤秀俊稱，女子奇蹟獲救有兩大關鍵因素，一是有救生圈確保呼吸，二是夏季海水溫度足夠高降低事主失溫風險，另外女子漂流軌迹與熱門航路重疊故得以被及時發現。

日本放送協會（NHK）引述事主稱，在海灘游泳約半小時後發現自己被冲走，曾拼命嘗試游回岸邊但失敗。齋藤秀俊表示事主被捲入俗稱「黑潮」的環太平洋洋流。據網傳圖片，事發海岸邊有醒目告示提醒民衆注意「離岸流」。

中國駐日大使館周三晚發文提醒在日中國公民注意涉水安全，稱有公民被海浪捲走後第一時間協助日本當局搜救。使館又稱，如遇緊急情况，請及時撥打日本緊急求助電話，並聯繫中國駐日本使領館求助。

友人指求助駐日使館無人理

不過，事主友人周三上午在社交平台「小紅書」發帖求救，稱當地警方搜救一日一夜無果後放棄行動，向駐日大使館求助時發現「電話是空號，郵箱沒有人理」。該帖昨已被刪除。