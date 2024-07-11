罐車混運化工食油 涉事公司：未入市場已封存 食用油企金龍魚股價急跌

涉事油車無法追蹤

中糧：東莞市監局查工廠

據「第一財經」報道，前天被自媒體「睡前消息」通過公開數據平台追蹤的「冀E5476W」油罐車昨已無法查詢。該車曾在6月從東莞中紡糧油運送一批食物油到陝西咸陽金龍魚，中糧集團回應稱，東莞市場監督管理局已於前晚到東莞工廠進行調查。報道指，油罐車行動軌跡無法查詢或與此有關。

新華社昨發評論文章稱「泯滅良心的個人和企業終將付出代價」，指食品安全是「絕對不容觸碰的高壓線」，讚揚有關報道發揮輿論監督作用、當局回應及時。

油企職員喝油 直播證品質

受事件影響，內地消費者對品牌食用油提出質疑，魯花等多家內地食用油品牌近日通過網絡直播安排職員現場喝油以證明產品質量。據網傳影片，河南民衆到連鎖超市「胖東來」搶購其號稱「自營」的食用油，商家表示預計斷貨一周。

另邊廂，有內地網民質疑率先引爆事件的《新京報》報道將矛頭指向賣油的央企中儲糧，刻意回避買油的金龍魚及其母公司新加坡益豐國際。博主「正直的磊哥」稱境外勢力聯合媒體炒作旨在攻擊國有企業。有博主則呼籲，當局應對媒體為何揭露此事進行調查。