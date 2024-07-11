外交3官涉挪公款 台外交部交廉署調查 指60萬買音響竊財物 另涉霸凌內鬥

此前揭發台駐美代表俞大㵢用公帑買豪車的《鏡周刊》，再引述知情人士披露，羅昌發命令職員處理家庭垃圾、用公帑報銷私人清潔用品、佔用公務車等問題，其夫人黃鈺華以「駐團採購事宜」為由，令職員修整官邸、監督地板鋪設等公務以外工作。陳盈連被指用公帑60萬元新台幣購買手機、音響等高額私人物品，2015年在洛杉磯購置物業同時申請巨額房屋津貼，又被指與關島官邸近百件財物遺失有關。魏月涵則被指霸凌下屬。

對於以上媒體爆料，中央社引述台外交部發言人劉永健表示，當局正積極展開調查，已要求相關駐外館長釐清事實真相。陳盈連涉嫌挪用公款案已移送廉政署接手，當事人將回國配合調查。針對魏月涵疑似霸凌的個案，外交部表示是雙方缺乏溝通存在分歧，當事人無意投訴，外交部要求駐外館長關心職員情况。

回應霸凌 台外交部：缺乏溝通

台外交部重申，外交部長林佳龍重視外館開支，要求外館採購依法辦理，又指示制定實施「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，强化審核機制避免爭議。林佳龍昨表示，雖然爆料並未具名，但外交部非常重視公款私用、貪瀆等問題，外館問題可透過內部渠道申訴，當局會保密並認真調查「不會護短」。他指駐美處霸凌案已查明是雙方有誤會，希望澄清後錯誤資訊不會繼續傳播，以免影響外交人員士氣。

立委籲徹查 傳媒指內鬥浮面

另據「民視新聞」報道，多名立委呼籲當局徹查，國民黨立委葉元之要求台外交部應該給公衆交代，不要息事寧人、矇混過關。民進黨立委林俊憲表示匿名舉報有些屬實，但也有很多是不實指控，當局應查清。

「Newtalk新聞」刊文稱，連串事件涉及台外交部內部權力鬥爭，駐美代表俞大㵢濫用公款案已牽扯外交部內鬥枱面化。文章指，北美司司長王良玉曾要求下屬蒐集俞大㵢濫用公帑的證據，後匿名爆料對俞大㵢造成壓力。