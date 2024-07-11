明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國幾內亞比紹升為戰略伙伴

【明報專訊】國家主席習近平昨下午在北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的幾內亞比紹總統恩巴洛舉行會談。兩國元首一致同意，將中國同幾內亞比紹關係提升為戰略伙伴關係。習近平表示，中方願同幾內亞比紹等非洲國家一道，攜手共建高水平中非命運共同體，推動構建人類命運共同體。

習近平：中國非洲應聯手創造新時代

新華社報道，在會晤時，習近平指出，中國和幾內亞比紹有着特殊友好歷史，中方願繼續為幾內亞比紹國內建設提供力所能及的支持，繼續派遣水稻技術專家和醫療隊，將繼續提供政府獎學金和培訓名額，幫助幾內亞比紹培養更多國家發展需要的各類人才。

習近平指出，中國和非洲國家彼此支持和幫助是真誠的，是真實親誠的友好兄弟和發展中國家團結合作的典範，新形勢下兩者應該聯手創造新時代。今年秋季，將在北京舉辦新一屆中非合作論壇峰會。

恩巴洛表示，幾內亞比紹將一如既往堅定地同中國站在一起，堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣等核心利益問題上的立場，願同中方密切在多邊事務中溝通協作，推動構建人類命運共同體。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於落實全球發展倡議、經濟發展等領域多項雙邊合作文件。雙方發表「關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明」。

相關字詞﹕中非關係 戰略伙伴 幾內亞比紹 習近平

上 / 下一篇新聞