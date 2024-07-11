中國幾內亞比紹升為戰略伙伴

習近平：中國非洲應聯手創造新時代

新華社報道，在會晤時，習近平指出，中國和幾內亞比紹有着特殊友好歷史，中方願繼續為幾內亞比紹國內建設提供力所能及的支持，繼續派遣水稻技術專家和醫療隊，將繼續提供政府獎學金和培訓名額，幫助幾內亞比紹培養更多國家發展需要的各類人才。

習近平指出，中國和非洲國家彼此支持和幫助是真誠的，是真實親誠的友好兄弟和發展中國家團結合作的典範，新形勢下兩者應該聯手創造新時代。今年秋季，將在北京舉辦新一屆中非合作論壇峰會。

恩巴洛表示，幾內亞比紹將一如既往堅定地同中國站在一起，堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣等核心利益問題上的立場，願同中方密切在多邊事務中溝通協作，推動構建人類命運共同體。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於落實全球發展倡議、經濟發展等領域多項雙邊合作文件。雙方發表「關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明」。