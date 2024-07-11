歐盟加徵華電動車關稅 商務部查涉否貿易壁壘

據商務部官網消息，商務部公告稱，於6月17日收到中國機電產品進出口商會正式提交的申請書，請求就歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

公告稱，中國商務部依據中國「對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定，對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面影響及相關證據材料進行審查。經審查，申請人與申請書及相關證據材料符合規定。

商務部表示，調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至2025年4月10日。 至於歐盟被調查措施及涉及產品，則是歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則對中國企業展開的初步審查、深度調查以及突襲檢查等調查中採取的相關做法，以及中國機電產品進出口商會提出申請時主要涉及鐵路機車、太陽能、風電、安檢設備等產品。

歐盟執委會4日宣布，對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅，5日起實施，為期最長4個月，稅率最高為37.6%。

對日美光纖預制棒續徵反傾銷稅

商務部昨亦通知稱，根據《反傾銷條例》第五十條的規定，商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自7月11日起，對原產於日本和美國的進口光纖預制棒繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。