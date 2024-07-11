菲否認破壞珊瑚礁 反指摘中方填海

中方8日發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，顯示菲律賓軍艦長期在南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

菲籲第三方評估珊瑚礁破壞原因

路透社9日報道，菲律賓的「南海問題工作組」對此發聲明回應，稱「中國專家對菲律賓的指摘是錯誤的，是典型的誤導」，並反指中方對南海的珊瑚礁造成「嚴重破壞」，呼籲對南海珊瑚礁破壞的原因展開第三方評估。

菲方聲明對中方報告中展示的「坐灘」軍艦造成的破壞證據、數據隻字未提。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄表示，這足以反映菲方這份回應不過是又一場以造謠抹黑為手段的「認知作戰」。

對於中國在南海的島礁建設，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，這是在自己領土上展開的基礎設施建設活動，涉及環境評估和保護等方面的工作，中國始終按照國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法有關規定進行。

對菲方指摘中國破壞南海島礁環境，外交部發言人林劍表示，中方一貫高度重視並採取切實的措施保護南沙群島的珊瑚礁系統和島礁的周邊海洋環境。