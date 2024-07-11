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黃岩島環評：珊瑚物種媲美大堡礁 學者：被動反擊菲指控 表明中國無破壞海洋生態

【明報專訊】中國和菲律賓持續在南海紛爭不斷，繼早前發報告指摘菲律賓在仁愛礁嚴重損害珊瑚礁生態後，中國生態環境部昨（10日）發布黃岩島海域評估報告，指該島活珊瑚平均覆蓋度較2015年增長，東北部活造礁石的珊瑚物種數量「可以媲美大堡礁」。有學者向本報指，此前外交部雖然曾反駁，這次是拿出證據向國際社會表明，中國沒有破壞海洋生態，起到了撥亂反正、澄清事實的作用。

新發布的《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》圖文並茂，共有30頁。新華社昨報道，對海域生態環境的環境調查顯示，黃岩島海域環境質量優，海水水質、海洋沉積物質量等均為一類，魚類樣品中的重金屬、石油烴等污染物殘留量，「均低於評價標準限值」；珊瑚礁生態系統健康，造礁石珊瑚群落狀況良好，造礁石珊瑚物種多樣性豐富。

該調查由中國生態環境部華南所、海洋中心、珠江南海局監測科研中心3個機構，在今年5月至6月成立調查隊進行。內容涵蓋海水水質、沉積物質量以及珊瑚群落、典型生物類群等，是對黃岩島海域生態的第一次「全面體檢」。

菲指摘華漁民氰化物捕魚

報告：海水中未檢出

黃岩島目前由中國實際控制，菲律賓早前指摘中國漁民在黃岩島用氰化物捕撈，破壞海洋生態。報告指，調查結果表明，黃岩島所有調查點位海水中均未檢出氰化物、銅、鉛、鎘、總鉻等。生態環境部華南環境科學研究所副所長林奎表示，這表明「目前在黃岩島並不存在使用氰化物捕魚的現象」。

這份報告與自然資源部在本周一發布的《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，形成鮮明對比（見表）。關於仁愛礁的報告，指菲律賓軍艦「嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性」。

學者稱焦點轉生態環境

助中菲管控海上爭端

針對中國政府發布兩份環境報告，東南亞問題專家、香港亞洲研究中心主任彭念對本報分析指出，因為是菲律賓主動炒起中國破壞仁愛礁和黃岩島生態，「這實際上還是被動的反應」，此前外交部雖曾反駁，這次是拿出證據向國際社會表明，中國沒有破壞海洋生態，起到了撥亂反正、澄清事實的作用。

彭念認為，中國不太可能以生態保護之名，對菲方採取更進一步或激進的行動。「中菲雙方在海上一線漁船（曾）發生碰撞導致傷亡，中方並不希望這種一線的衝撞升級；如果將焦點引向生態環境，可能對雙方起到轉移注意力或緩和作用，有助中菲管控海上爭端」。

與此同時，在本月2日，中菲舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議，兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席。這是自6月17日菲律賓運補船碰撞中方船隻事件後，中菲首次正式對話。

稱美仍需吸注意 南海形勢不樂觀

對於菲軍方在南海衝突中扮演強硬角色，彭念指出，最近菲律賓有一些變化，菲國的外交部試圖提升在南海問題上的影響力，「所以中國政府目前比較希望以外交溝通的渠道，緩和兩國的矛盾，而不再讓菲軍方一而再、再而三挑釁」。

但彭也指出，直到11月美國大選結果之前，華盛頓政府還需要南海問題吸引注意力，恐怕南海形勢還會不樂觀。

明報記者

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相關字詞﹕黃岩島 南海 珊瑚礁 仁愛礁 中菲關係

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