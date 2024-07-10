罐車混運化工食油引恐慌 國務院設專組調查嚴懲

新華社報道，國務院食安辦表示，對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。

油罐車混裝工業油及食用油事件，最初由《新京報》於本月2日揭發。報道指，河北一些油罐車既運送化工油也運送食用油，而兩者轉換時並未清洗油罐。涉事油罐車裝載的食用油，涉及央企中國儲備糧管理集團（中儲糧）及大型民企匯福糧油集團。

匯福糧油集團位於河北廊坊市代管的三河市。廊坊市市場監督管理局昨回應稱，目前事件由三河市政府正在調查中，後者會公布最終調查結果。

有網民發帖指，根據《新京報》披露的其中一輛涉事罐車的車牌，使用「卡車軌跡」App查詢行車軌迹顯示，今年6月該車曾在陝西咸陽的金龍魚工廠卸貨。食用油品牌「金龍魚」昨表示，公司對食用油運輸有嚴格監管，集團旗下各工廠都是遵循管理制度，不會使用別家的油罐車。對於涉事貨車曾開進陝西漢中勉縣新力油脂廠區，勉縣也成立工作專班調查。

昨日，魯花集團亦發布公司對食用油運輸管控情况的說明，稱近日收到來自各渠道的消費者詢問，關注食用油運輸管控情况，強調集團「使用公司自有食用油專用罐車用於食用油運輸業務」。

05年曾曝罐車混用 胡錫進：有人擔刑責？

對於事件，《人民日報》評論責問，置公眾的身體健康和生命安全於何地？光明網刊文呼籲，從根本上解決罐車的「半脫管」狀態。前《環球時報》總編輯胡錫進撰文，指2005年就有罐車混用的事件曝光，監管部門是否為防止類似情况的再現採取了強有力措施？是否有人曾經為此承擔過刑事責任？

翻查公開資料，早在2005年，廣西《南國早報》曾報道「罐車清洗難防交叉污染，拉完危險化學品後又拉食品」的亂象；2015年，湖南電視台都市頻道也曾揭露有毒化學品運輸車違規運裝食用油內幕。