受淹區擬17天排「15個西湖」水 緩洞庭湖「第二道防線」壓力

據央視報道，湖南、湖北、重慶、貴州4地消防救援排澇專業編隊昨天上午全部抵達現場。長江設計集團水利規劃院院長要威表示，為了避免退水過快對錢團間堤產生影響，建議水位每日最多下降30厘米。

《中國水利報》早前曾介紹，河道堤防因為長時間高水位浸泡，土壤含水量大增，自重增大，土質變鬆軟，水位驟降極易引起堤壩坡面向下滑動，出現坍塌、滑坡、崩岸等情况，隨時導致堤防潰口。

央視引述湖南省水旱災害防禦事務中心主任曾啟明表示，由於錢團間堤是一線大堤，建設標準低，多為沙性基礎，擋水差，多年來缺乏維護，在排水結束前仍需面對管湧、滲水等問題。湖南岳陽市應急管理局副局長周勁表示，「第二道防線」一旦失守，需要轉移兩個鄉鎮約2.5萬居民，目前設置15個集中安置點備不時之需。

決口封堵紅旗慶祝 網民批做騷

洞庭湖潰堤連日引起網民關注，前晚大堤合龍時，現場舉起多面紅旗慶祝，遭大量網民批評做騷。

此外，湖南平江縣岑川鎮九峰水庫6日也出現滲漏，當時官方轉移千人，並稱險情已受控，不準備疏散大規模人口。不過相鄰汨羅市當局昨緊急指令三江鎮、大荊鎮、長樂鎮、羅江鎮可能受影響居民轉移至安全區域。