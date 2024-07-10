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709大抓捕九周年 家屬：常遭逼遷孩子失學

【明報專訊】昨日是內地維權律師「709大抓捕」事件九周年。德國駐華使館發文，指當年被捕律師雖釋放出獄，但報復仍在繼續，他們和家人被排除在正常的社會和經濟生活之外，呼籲為709律師平反。有律師家屬表示，雖然家人釋放回家，但至今仍然常遭逼遷，孩子已經從間斷失學、發展成徹底失學，也無法出入境。

海外支援人權律師的非營利機構「29原則」發布一段包含9名人權律師和家屬心聲的影片。王全璋的妻子李文足及李和平的妻子王峭嶺表示，對709九周年有無限感慨。他們原本期待丈夫回家後能過上安定、享受的生活，實際上事與願違。「我們在北京依然沒有穩定的居住，遭到逼遷，孩子也無法正常上學，並且被限制出境。」她們感謝外界「對我們一直關注和支持」。

王全璋：獲自由後長期焦慮

律師王全璋則提到，709案對他而言是個充滿悲傷和失敗的事，讓他在人生最好的階段失去自由，人生的夢想破碎，「甚至在我獲得自由後，曾經長時間一度被焦慮感所控制」。

周世鋒遭監控 余文生子受壓抑鬱　

被判囚7年的原北京鋒銳律師事務所主任周世鋒，2022年出獄至今仍遭當局監控。知情人士透露，當地公安國保告知周世鋒，因709周年到來，加上中共二十屆三中全會即將於15到18日召開，不准他在這敏感期間出門，並要求他不要接受外媒採訪。

曾為709律師王全璋代理案件的律師余文生，在2018年呼籲修憲改革被捕和判刑，在2022年獲釋。惟去年與妻子許艷再次被捕，他們的19歲的獨子余鎮洋承受極大壓力患上抑鬱症，並多次有自殺行為。

德使館指報復仍繼續 微博籲「平反」

德國駐華大使館昨日在新浪微博發文，提到儘管許多709律師已出獄，但報復仍在繼續——他們失去基本自由，被排除在正常的社會和經濟生活之外。他們的家人，包括未成年子女在內受牽連。帖文指出，時任司法部長本人因腐敗和濫用職權於2022年入獄，「撤銷在他任期內對709律師做出的判決，並為相關人員進行政治平反，方顯公正」。

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