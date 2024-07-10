漢光演習新交戰規則 隨身卡派台兵 列明可攻擊目標 要求評估傷及平民「附帶損害」

漢光兵演22日起5天4夜演練

台國防部昨舉行演習說明，中央社報道，漢光40號實兵演習22至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練。此次演習包含多項重點，例如去中心化指揮管制、強化夜間訓練、交戰規則等。

作戰及計劃參謀次長室聯合作戰處長董冀星少將說，所有台軍部隊都會演練去中心化指揮管制，使官兵具備獨自接戰能力，一大要件就是要有完善的交戰規則，並給予不同單位官兵ROE小卡，使其有所依據。軍方此次將在演習中首度驗證去年修頒的ROE。

列人道原則 禁攻擊平民殺傷戰俘

台國防部法律司人權保障處長余健昌表示，ROE攜行卡分正反兩面，第一部分包括說明官兵可攻擊、交戰、應該保護的對象，背面是國際武裝衝突法及國際人道法的相關普世原則，例如比例原則、區別原則、人道原則，包括要求官兵「禁止攻擊平民及民用物體」、「禁止無差別攻擊」、「禁止殺傷已失去作戰能力或已投降的戰鬥人員」、「禁止攻擊醫療人員、設施、設備或輸具」等。

台媒指，背面比例原則欄中提到，「攻擊平民造成的附帶損害，不可超過預期所欲獲得的具體直接軍事利益」，「你應採取所有可行的預防措施，保護平民及民用物體」及「除非情况不許可，你應在攻擊前事先警告平民撤離」，是否意味軍方為殲敵可直接攻擊平民？余健昌強調，在某些對敵人的軍事行動無法完全避免造成平民傷害，因此製作小卡，要求官兵遵守並評估附帶傷害。

賴：建「真和平」基礎是自衛力量

台軍「莒光園地」電視欄目昨播出三軍統帥賴清德談話影片，他近日前往台中清泉崗基地視察空軍戰鬥機聯隊，指出台灣位處第一島鏈關鍵位置，有極重要戰略地位，未來將持續提升不對稱戰力，利用台海周邊海峽與地理環境建構多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍、向內凝聚聯合戰力，確保本土安全。

穿軍裝的賴清德與戰鬥機聯隊官兵對談，被問台灣朝防衛自主方向前進，會否讓外界產生是「為戰爭做準備」的錯覺，賴清德強調追求和平才是台灣始終堅持的方向，但追求的是一個有穩固基礎、靠實力建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量。

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