桃園檢方抗告鄭文燦 台高院撤保釋

高院：無法排除逃亡滅證可能

中央社報道，台灣高等法院裁定指出，在全案情節尚未調查釐清前，准許保釋的裁定未能詳細論述鄭文燦及其他共犯、證人間是否有串謀可能，也未能排除鄭逃亡，或與其他共犯或證人互相聯絡本案案情而串通甚至毀滅證據的可能，明顯理由不備。

桃園地檢署5日調查後認為鄭文燦涉嫌犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂、洩密罪、洗錢防制法等罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，6日向地方法院申請羈押並禁止接見。地方法院認為案發距今7年，相關監聽譯文及蒐證照片已詳如卷內所示，鄭文燦無羈押必要，准其以500萬元保釋。

《聯合報》報道，該案申請羈押4名涉嫌行賄被告獲准，涉嫌收賄的鄭文燦被法院認為犯罪嫌疑重大卻獲准保釋，台灣法律界人士認為罕見。

民進黨廉政會昨晚臨時開會決定，鄭文燦一旦被羈押將停權3年，若一審判決有罪則可能被開除黨籍。主委邱駿彥表示，廉政委員會的處分決定不完全受法院裁決影響，鄭文燦即便未被羈押也需配合調查。