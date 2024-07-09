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匈總理突訪華 習：冀推動中歐關係 官媒引述歐爾班：反對陣營對抗

【明報專訊】國家主席習近平昨上午在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。習近平表示，雙方要保持高層交往，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略伙伴關係內涵，更好造福人民。習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球挑戰。

央視新聞報道，習近平表示，中國共產黨二十屆三中全會下周將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。

明年是中歐建交50周年，習近平指出，希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

官媒引述歐爾班表示，面對當前動蕩不安的國際形勢，中國不僅熱愛和平，而且提出一系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈子」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。

路透：繼烏俄後第三次意外外訪

雙方重點就烏克蘭危機深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情况。習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，闡述了中方有關看法主張。　

習近平強調，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。 　　

澎湃新聞引述外交消息人士稱，歐爾班此次訪華是一次「突然」的訪問。另據路透報道，這是自匈牙利7月初接任歐盟輪值主席國以來，歐爾班的第三次出乎意料外訪。上周，他先後訪問烏克蘭和俄羅斯，事前均未公布行程。

相關字詞﹕中歐關係 訪華 俄烏戰爭 匈牙利

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