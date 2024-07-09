官媒揭美「伏特颱風」黑客 屬抹黑中國 報告指自導自演 外交部：現實版掩耳盜鈴

今年4月，包括美國聯邦調查局（FBI）等「五眼聯盟」國家的網絡安全主管部門聯合發布了一份預警通報，稱挫敗了所謂中國「伏特颱風」黑客組織在美國網絡中的「潛伏行動」。

提3疑點 質疑美網安企業受政府操縱

新華社昨報道，4月曾發布「伏特颱風」溯源分析報告的中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團聯合技術團隊結合最新調查結果，對該「對華抹黑行動」提出三大疑點：一，美方指使威脅盟公司（ThreatMon）篡改美方與「暗黑力量」勒索病毒犯罪團伙關係密切的相關報告，推斷美國網絡安全企業廣泛存在被美國政府操縱的情况；二，五眼聯盟關於「伏特颱風」的預警通報並未得到美國國內相關網絡安全企業的一致認同；三，美國司法部網站1月稱「成功破壞中國國家支持的黑客入侵美國關鍵基礎設施」，FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）4月稱與中國政府有關的黑客組織已經潛入美國關鍵基礎設施，「等待適當時機實施毀滅性打擊」，美國當局說法前後矛盾。

或自去年分3階段實施 旨加強控制民眾

報道指，美國情報機構濫用行政權力操縱網絡安全企業和其他行政機構，傳播虛假信息，製造和渲染「中國網絡威脅論」。技術團隊認為「伏特颱風」計劃可能於2023年分3階段開始實施，美方在「準備階段」開始捏造中國政府支持的駭客組織攻擊美國網絡的事件，之後的「攻堅階段」爭取美國《涉外情報監視法案》獲批延續，並爭取國會批准更大規模預算投入，最後「成果鞏固階段」則繼續提出「中國網絡安全威脅」論調，為允許出於國家安全目的對海外和美國境外的非美國人進行電子監視的「702條款」營造有利的輿論氛圍。報道稱美方目的是進一步鞏固和強化美國情報機構網絡滲透能力，特別是加強對外攻擊和威懾競爭對手，對內監視和控制民眾能力。

對於中方科技團隊發布的最新報告，外交部發言人林劍昨表示，報告顯示，美國政府向相關網絡安全企業施壓，要求其篡改可以佐證「伏特颱風」是勒索軟件組織的技術報告，上演了一出現實版的掩耳盜鈴、欲蓋彌彰。中方強烈譴責美方上述不負責任的做法，敦促美方解釋並立即停止對中國的誣蔑抹黑，以負責任態度維護網絡空間和平與安全。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676