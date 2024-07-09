洞庭湖決口封堵完成 「第二道防線」現管湧

新華社報道，岳陽市華容團洲垸7月5日潰堤，7日起，決口封堵增加了水上拋投方式，採用大型駁船運輸大塊石，並在船上佈置皮帶輸送機、駁船底開口進行拋投石料，平堵戧堤。昨晚10時31分，團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵。

逾1700官兵馳援固壩

按照團洲垸排澇方案，相關部門正在研擬最佳排澇泵站設置點，隨時準備開機排澇。不過錢團間堤（錢糧湖南垸和團洲垸之間堤防）前日突發多處管湧險情（隨着水位上升，水流夾帶走的砂粒和泥土增多，可釀成決堤），錢團間堤全長14.35公里，是保障洞庭湖區錢糧湖南垸安全的「第二道防線」，直線距離團洲垸決口處不足兩公里。

管湧險情發生後，正在現場對團洲垸決堤大壩封堵作業的武警、民兵人員趕赴現場處置險情。截至昨下午1時，已成功封堵3處管湧，水利專家表示目前「應該是可控的」。

湖南岳陽水災災情告急，根據上級命令，南部戰區空軍和陸軍72集團軍，前晚合共出動1700餘名官兵、166台車輛和15台工程機械，星夜馳援湖南岳陽、益陽兩地，執行巡堤固壩、恢復生產生活等緊急任務。

另據「長江水利」微信公眾號報道，長江防總常務副總指揮劉冬順7日在武漢主持召開防汛專題會商會，指出未來10天，長江流域將有連續性降雨過程，長江上游將有較大來水，流域防汛工作不能鬆懈。

會商強調，要高度重視團洲垸堤防決口險情處置；全力做好錢團間堤巡查防守、決口封堵、垸內排澇工作；統籌近期雨水情和防汛形勢，做好三峽等控制性水工程聯合調度工作；進一步督促指導流域各地做好退水期堤防巡查防守工作，開展暗訪督導；加強正面宣傳，及時發布權威信息、主動回應社會關切等。