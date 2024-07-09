洞庭湖決口封堵完成 「第二道防線」現管湧

【明報專訊】湖南岳陽市洞庭湖決口經連夜不間斷封堵，至昨晚10時31分，226米決口已完成封堵。但「第二道防線」華容縣「錢團間堤」又現多處「管湧」險情，當局急調現場封堵決堤的湖南武警總隊官兵和湖南岳陽軍分區民兵展開險情處置，南部戰區陸軍和空軍逾1700名官兵則星夜馳援岳陽抗洪。
新華社報道，岳陽市華容團洲垸7月5日潰堤，7日起，決口封堵增加了水上拋投方式，採用大型駁船運輸大塊石，並在船上佈置皮帶輸送機、駁船底開口進行拋投石料，平堵戧堤。昨晚10時31分，團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵。
逾1700官兵馳援固壩
按照團洲垸排澇方案，相關部門正在研擬最佳排澇泵站設置點，隨時準備開機排澇。不過錢團間堤（錢糧湖南垸和團洲垸之間堤防）前日突發多處管湧險情（隨着水位上升，水流夾帶走的砂粒和泥土增多，可釀成決堤），錢團間堤全長14.35公里，是保障洞庭湖區錢糧湖南垸安全的「第二道防線」，直線距離團洲垸決口處不足兩公里。
管湧險情發生後，正在現場對團洲垸決堤大壩封堵作業的武警、民兵人員趕赴現場處置險情。截至昨下午1時，已成功封堵3處管湧，水利專家表示目前「應該是可控的」。
湖南岳陽水災災情告急，根據上級命令，南部戰區空軍和陸軍72集團軍，前晚合共出動1700餘名官兵、166台車輛和15台工程機械，星夜馳援湖南岳陽、益陽兩地，執行巡堤固壩、恢復生產生活等緊急任務。
另據「長江水利」微信公眾號報道，長江防總常務副總指揮劉冬順7日在武漢主持召開防汛專題會商會，指出未來10天，長江流域將有連續性降雨過程，長江上游將有較大來水，流域防汛工作不能鬆懈。
會商強調，要高度重視團洲垸堤防決口險情處置；全力做好錢團間堤巡查防守、決口封堵、垸內排澇工作；統籌近期雨水情和防汛形勢，做好三峽等控制性水工程聯合調度工作；進一步督促指導流域各地做好退水期堤防巡查防守工作，開展暗訪督導；加強正面宣傳，及時發布權威信息、主動回應社會關切等。