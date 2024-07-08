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免泄軍機 台國防部查陸製「車cam」

【明報專訊】近期部分台軍營區使用大陸製路由器，軍方已全面清查並追究責任，同時引起外界關注資訊安全議題。為防止軍營資料外泄，台灣國防部昨表示，台軍車輛出勤使用行車記錄器（港俗稱「車cam」）等攝錄影設備，均按規定辦理申請及管制，目前已全面調查各單位安裝的記錄器，若查獲大陸品牌將立即停止使用。

《自由時報》報道，民眾黨立委黃國昌上月底指，台陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上大陸製太陽能逆變器；上周四（4日）再指聯合再生連接網絡的路由器及控制用工業電腦，皆屬大陸製造，其中還包括華為生產的路由器。

有軍營用華為路由器 廠商將被罰

台軍備局經調查證實，查獲陸軍紅柴林營區使用兩台華為路由器及一台台灣研華、大陸廠生產的資料讀取器。局方表示已立即拆除停運，將懲罰違規廠商。

將官座車、指揮官戰備督導車等軍用行政車輛的行車記錄器，也被立委質疑可能使用大陸產品，再貼牌偽裝為台灣產品，將令高階軍事首長的行蹤有外泄之虞。

台國防部昨表示，台軍車輛出勤使用行車記錄器等攝錄影設備，確保駕駛行車安全及道路行駛權利，台軍各式公務車輛安裝行車記錄器均依台「軍營內民用通信資訊器材管理要點」辦理申請及管制。台國防部強調，現已全面調查各單位安裝的行車記錄器，如查獲大陸品牌設備，將立即停止使用，防止資安問題。

台軍方人士表示，廠商若違約使用大陸製行車記錄器，很可能因行車記錄器有後門系統裝置，令軍事首長丶各級指揮官行蹤外泄，遭有心人掌控。

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