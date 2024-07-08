鄭文燦涉貪辭海基會 綠營今商立案踢出黨

中央社報道，鄭文燦涉違貪污治罪條例，法院裁定新台幣500萬元（約125萬港元）保釋。海基會昨表示，董事長鄭文燦為免影響團隊政務，已請辭董事長職務，並強調「鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白」。

鄭文燦曾任桃園市長、行政院副院長等職務，今年6月初接任海基會董事長一職。台總統府發言人郭雅慧表示，賴清德尊重鄭文燦決定，至於海基會董事長接任人選，將按程序妥適處理。郭雅慧說，盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，盡速釐清事實。

鄭文燦涉違貪污治罪條例，身兼民進黨主席的賴清德前日強調，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應查辦，勿枉勿縱。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會今晚將開臨時會討論「是否立案」。至於鄭文燦今天是否出席，邱駿彥說「沒有那麼快」。

民進黨廉政條例規定，黨員犯「貪污治罪條例」第4條至第6條之罪，所得逾新台幣50萬元（約12.5萬港元）、經調查屬實者，應予除名處分，情况特殊者不在此限。

藍營質疑案發7年後查 前立委指內鬥

國民黨主席朱立倫昨在國民黨雲林縣黨部舉辦的國會改革說明會表示，相信司法公正、勿枉勿縱，鄭文燦身為桃園老縣長，對桃園而言非常遺憾。朱立倫認為，案件已發生7年，為何鄭文燦如今遭約談、偵辦，很多人都有疑慮，不論是司法單位或民進黨、賴清德政府都應說明。至於外界揣測，鄭文燦案為否為民進黨派系鬥爭、賴清德鞏固凝聚力，朱笑稱，國民黨立委謝龍介最了解賴，應由他說明。

前立委邱毅則在facebook稱，鄭文燦咎由自取，並指接下來賴的「屠刀」或揮向民進黨立法院黨團總召柯建銘或其他人，最後蔡英文必「難逃魔爪」。