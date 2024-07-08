舉債造假 湘人大前副主任彭國甫遭雙開

中紀委國家監委公告稱，彭國甫喪失理想信念，背棄初心使命，宣揚個人政績，撈取政治資本，政績觀扭曲，違規舉債、虛假化債，統計造假、數據造假，結交政治騙子，利用職權和影響力為親友牟利，進行虛假整改，嚴重破壞地方政治生態；罔顧中央八項規定精神，搞形式主義、享樂主義；違反組織原則，於幹部選拔任用為他人謀取利益、收受財物；道德淪喪，涉及權色、錢色交易；不管教家人，搞「家族式」腐敗；利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，非法收受巨額財物。

學者出身 曾兼省政協副主席

彭國甫現年61歲，湖南湘鄉人，在湘潭大學取得管理學博士學位後留校任教，是享受國務院特殊津貼的學者。2008年進入湖南官場，被認為是學者型官員。彭歷任岳陽市委副書記、岳陽縣委書記，湖南省科學技術廳黨組書記、廳長，懷化市委書記、省政協副主席，省人大常委會副主任等職。

懷化新晃一中2019年爆出操場埋屍案，時任懷化市委書記的彭曾表示不管涉及誰都要一查到底。彭2021年卸任懷化市委書記時曾表示「千萬莫讓別人戳脊梁骨」。其最近一次公開露面是今年1月5日主持省人大教科文衛委、農業農村委2024年工作部署推進會，5天後落馬。