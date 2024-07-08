七七事變87周年 尹力率500人紀念

「央視軍事」微博昨發文稱：「87年前的今天，『七七事變』爆發，拉開全民族抗戰的序幕。87年後，硝煙雖早已散盡，但同胞逝去之傷、山河破碎之痛……這些不能忘，不敢忘！」

綜合新華社、央視新聞報道，紀念儀式昨上午9時開始。在盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館，首都學生代表朗誦抗戰詩文，首都大學生合唱團演唱《團結就是力量》及《沒有共產黨就沒有新中國》。報道稱，這表達年輕一代傳承英烈精神、投身中國式現代化建設、立志貢獻全面推進強國建設、民族復興偉業的信念。

中央有關部門、中央軍委政治工作部和北京市負責人，在京參加過抗日戰爭的老戰士及抗戰將領親屬代表、抗戰烈士遺屬代表，首都學生、部隊官兵、幹部民眾等各界代表約500人參加紀念。各界代表於抗戰館序廳，向象徵中華民族團結抗戰的大型浮雕《銅牆鐵壁》獻花，並向抗戰烈士鞠躬致敬。各界代表亦參觀「烽火抗戰——抗戰時期的人民軍隊」專題展覽。

長春偽滿皇宮展日軍「禁相」

在抗戰爆發地遼寧瀋陽，瀋陽「九．一八」歷史博物館與全國革命類紀念館同步舉行紀念活動。博物館工作人員和瀋陽各界民眾向「殘歷碑」敬獻鮮花。

另據中新社報道，吉林長春的偽滿皇宮博物院昨舉辦「武力侵華與戰場暴行——日本秘藏侵華戰爭照片實錄」展覽，聚焦日方鏡頭下「不許可」發表的戰場照片。偽滿皇宮博物院展覽策劃部研究館員陳春萍表示，該展揭露日軍隱匿的戰爭罪行，是日本侵華的最直接證據，對揭露和批判日本侵略者的戰爭罪行和反人道罪行，具不可辯駁的說服力。