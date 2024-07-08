洞庭湖決口封堵近半 目標明完工 疏散7680人 當局料水位今低於警戒線

綜合新華社、中新社等內地媒體報道，根據命令，南部戰區空軍昨晚出動700餘名官兵、46台車輛，連夜趕赴岳陽抗洪。此前湖南省、岳陽市兩級累計調度各類救援人員逾3000名。

調用10萬立方米石 水陸全日搶修

湖南省政府昨召開新聞發布會，湖南副省長張迎春表示，當局在決堤當晚制定封堵方案，緊急調度10萬立方米石塊封堵，利用機械化雙向立堵和船舶水上拋投無間斷作業，按每天60至80米的速度推進，確保決口明天12時前能合攏，並隨時準備好排澇。當局指，決口內外水位上周六已齊平，水流轉緩，封堵工程平均每小時可推進約4米。現場指揮的水利部長李國英和湖南省長毛偉明強調要確保一次過封堵成功。

團洲垸與錢南垸之間的錢團間堤距離決口約兩公里，長約14.3公里，是保障錢糧湖大垸安全的「第二道防線」。國家電網已緊急調撥33台發電機、300套照明裝備建立全線照明系統。

湘省長現場指揮 促建「第三防線」

應急管理部稱，協調社會應急力量40支隊伍共285人在團洲垸附近檢查。間堤至昨天已處理7處滲漏，開挖導浸溝2700米，整體情况穩定。李國英和毛偉明昨上午到錢團間堤視察時指出，要「五步一崗三步一哨」死守「第二道防線」，地氈式巡查確保第一時間處理災情；要守護安全區並及時建立「第三道防線」，一旦「第二道防線」失守立即按照預案疏散當地居民；爭取迅速開始排澇，早日恢復正常生活。

「垸」是指在低窪處周圍築起堤壩，形成形狀如盆的垸區，積水難自然排出。湖南省水利廳長朱東鐵昨表示，目前垸內水量約2億立方米，料有1.5億立方米需以機械抽走，當局擬增加2萬千瓦的抽水泵盡快抽乾積水，避免間堤長時間浸泡受損。

團洲垸7680人全部撤離，其中3224名民眾已集中安置。湖南省委書記沈曉明上周六下午到團洲垸現場督導救災工作，又到華容縣職業中專探望災民。

中央財政緊急下撥2.58億元（人民幣，下同，約2.77億港元）支持湖南防汛救災，省級財政已緊急下撥資金2.5億元，向華容調配5000個應急包、1000頂帳篷、3200張折疊牀及被褥等。華容縣防汛抗旱指揮部上周六發公開信募捐，尤需食物、飲用水、棉被和消毒劑等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676