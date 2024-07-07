中科院研究：有機肥3年內初步恢復土地生產力

沼液由有機物質經發酵後形成，速效營養能力強，養分可利用率高，是多元的速效複合肥料，能迅速被動物和農作物吸收利用。廣州能源所在報告中提到，中國長期開採稀土，導致礦區植被和礦牀表面腐殖層被剝離、破壞，尤其早期大量尾礦未能妥善處置，致使周邊土壤酸化沙化嚴重、土壤養分貧瘠及微生態功能喪失等問題。

長期開採致土壤酸化嚴重

早期的稀土堆浸、池浸工藝，每生產1噸稀土氧化物就產生約2000噸尾砂，較為先進的原地浸礦工藝仍不可避免地產生大量的氨氮、重金屬等污染物；輕稀土礦多為多金屬共伴生礦，在冶煉、分離過程中會產生大量有毒有害氣體、高濃度氨氮廢水、放射性廢渣等污染物。

據中科院廣州地球化學研究所介紹，稀土是指鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧、釔等元素的總稱。作為後工業時代的「工業維生素」，稀土已被廣泛應用於國防軍工、航空航天、特種材料、冶金、能源和農業等諸多領域。

藏量佔全球38% 年開採量高峰佔90%

中國稀土資源量佔全球38%，但近20年來，中國開採的稀土卻佔全球產量大多數。2023年中國稀土產量佔全球約68.6%，與上世紀90年代多達90%相比有所下降，主要原因是國家制定配額制度。而中國稀土用量也較高，目前佔到世界消費量的一半以上。

2007年，國家將稀土生產納入指令性生產計劃管理；2009年將開採的登記、審批權限上收，並開始管控稀土出口；2011年，統一調整稀土礦原礦資源稅稅額標準。

稀土價跌勢未止 較上個高位跌逾六成

10多年來，稀土價格出現三次過山車式漲跌，第一輪狂漲發生在2009年至2011年，對應的就是盜採氾濫時期，在2011年稀土價格暴跌前，不同稀土累計漲幅十倍甚至數十倍。之後2016年至2017年又經歷了一輪漲跌；2020年起稀土再漲，2022年創十年新高，隨後2023年至今跌勢未止，目前價格比上一個高位跌幅逾六成。