海基會董事長鄭文燦涉貪准保釋

賴：非法就應查辦 不分黨派

綜合台媒報道，鄭文燦前日由日本返台後在機場被帶走，漏夜偵訊16小時後，檢察官認為鄭犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押並禁止接見。不過法院昨裁定容許鄭以500萬元（新台幣，下同，約120.5萬港元）保釋，限制居住地點和出境。

鄭文燦昨日下午在律師陪同下，面帶笑容步出法院大門，當天正巧是他生日。他通過律師向外傳話，稱自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。賴清德昨表示，打詐、掃黑、肅貪是目前政府重要工作，不分黨派、不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦。

今年6月初剛接任海基會董事長的鄭文燦，據指涉及案件為桃園林口一個工業區的擴大方案。工業區旁一處9.5公頃農地並非方案計劃中，某大企業退休的楊姓總經理等人推動重新劃分，希望將土地納入方案，委託友人交付近千萬元賄款，讓市府協助過關。事後因未能成事，鄭文燦將賄款退回，但相關金流被檢調掌握。

同案已有4名被告被裁定羈押禁見，楊姓被告高齡近90歲，被裁定具保並限制住居及禁止與相關人員聯繫。

針對案件，民進黨表示期盼檢調毋枉毋縱盡速釐清真相；國民黨團稱支持檢調依法行政，高官涉貪更加罪行重大，呼籲檢調全面檢視鄭文燦過往任內重大開發案。