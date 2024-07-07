明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

海基會董事長鄭文燦涉貪准保釋

【明報專訊】台灣桃園市地檢署昨（6日）證實，海基會董事長鄭文燦依《貪污治罪條例》聲押。民進黨籍前桃園市長鄭文燦據報於市長任內，在一宗土地開發案中涉貪，昨已獲准保釋，他強調沒有不法行為；身兼民進黨主席的賴清德表示，只要涉及非法，不分黨派都應查辦。

賴：非法就應查辦 不分黨派

綜合台媒報道，鄭文燦前日由日本返台後在機場被帶走，漏夜偵訊16小時後，檢察官認為鄭犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押並禁止接見。不過法院昨裁定容許鄭以500萬元（新台幣，下同，約120.5萬港元）保釋，限制居住地點和出境。

鄭文燦昨日下午在律師陪同下，面帶笑容步出法院大門，當天正巧是他生日。他通過律師向外傳話，稱自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。賴清德昨表示，打詐、掃黑、肅貪是目前政府重要工作，不分黨派、不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦。

今年6月初剛接任海基會董事長的鄭文燦，據指涉及案件為桃園林口一個工業區的擴大方案。工業區旁一處9.5公頃農地並非方案計劃中，某大企業退休的楊姓總經理等人推動重新劃分，希望將土地納入方案，委託友人交付近千萬元賄款，讓市府協助過關。事後因未能成事，鄭文燦將賄款退回，但相關金流被檢調掌握。

同案已有4名被告被裁定羈押禁見，楊姓被告高齡近90歲，被裁定具保並限制住居及禁止與相關人員聯繫。

針對案件，民進黨表示期盼檢調毋枉毋縱盡速釐清真相；國民黨團稱支持檢調依法行政，高官涉貪更加罪行重大，呼籲檢調全面檢視鄭文燦過往任內重大開發案。

相關字詞﹕賴清德 鄭文燦 海基會

上 / 下一篇新聞