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村民摸黑「搶救」家具 有痛失千斤糧食

【明報專訊】在大水來臨前，團洲垸附近村民前晚被通知連夜撤離，只能眼睜睜看着房屋沒入洪水，糧田作物被掩，也不知何日才能歸家。

綜合內地傳媒昨日報道，在團洲鄉團西村，因緊急撤離的緣故，村民們大多只來得及搬出一些衣物、炊具等日用品。有人開着電動三輪車，車上堆起被褥和電器；也有的村民開私家車，車頂上用繩索捆綁了用床單包裹的生活用品，出村道路大塞車。

堤岸一側的小樹林裏，村民三三兩兩搭起簡易帳篷，胡亂堆放「搶救」出來的家具、床鋪、家電等，有人還搭了雞窩。「撤離時已經停電了，摸黑把能搬得動的盡量往出搬。」70多歲的村民葉全中說，家中1600多斤糧食裝在糧倉，來不及搬，「只能眼睜睜看着被淹掉。還有兩台空調和兩台電視也都淹掉了。」

團北村40多歲村民張先生經營一間超市，距離決堤處約五六百米遠。他回憶稱，自己前天下午4時許，接到要求轉移的電話後，立即通知家人，拿了一些換洗的衣服，往車尾廂塞入百來條「值錢又輕便」的香煙，一家五口開車往縣城，被安置在華容縣一所職業專科學校。但他仍然止不住擔憂，表示自己還承包了兩三百畝地，是家裏的主要經濟來源，估計損失超過40萬元人民幣。

7月5日下午潰口寬度才10米左右時，村裏通知撤離，一位八十歲老嫗認為還不至於到搬家地步，沒有同意離開。後來洪水進村，她被困6個小時到深夜，才被救援隊救出。

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