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洞庭湖潰堤決口擴 第二道防線告急 1996年後從未用於「擋水」 較大堤單薄土壤結構不緊密

【明報專訊】湖南省岳陽市的一處洞庭湖大堤前天（5日）下午突然潰堤，決口昨擴大至226米，華容縣團洲垸受淹，5755名村民在決堤當天連夜緊急撤離，暫無人傷亡。為防相鄰的錢南垸被淹，當局正全力加固兩垸之間長約14.3公里的土堤，築起「第二道防線」，惟該堤也告急。

截至昨晚8時，潰口處內外水位基本持平，決口封堵66米。現場片段顯示，團洲垸內已變一片汪洋，7個村莊多數只有屋頂露出在水面上，水中還有被淹的牛群浮沉。衛星圖片顯示，昨洪水覆蓋的區域最長約13公里、最寬約5公里。

此次決堤位置在岳陽市華容縣團洲鄉團北村，5日下午堤壩出現10米寬潰口。當局曾用貨車等堵塞決口、填充鵝卵石等，但決堤持續擴大。昨午垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里（佔團洲垸總面積的92.5%）。

難強行堵決口 料需一周

水利部門指出，強行堵決口難度很大，需要6至7天時間，才有可能完成決堤口封堵任務。當局亦在距離決口約兩公里處加固第二道防線，是分隔錢糧湖南垸和團洲垸的「錢團間堤」，以防止洪水繼續肆虐。不過，錢團間堤比一線大堤單薄，自1996年之後從未用於「擋水」，堤身土壤結構不夠緊密。

專家指出，昨日中午錢團間堤擋水面愈來愈大，堤身的土壤水分含量升高，滲漏等險情已陸續出現。當局對西側的錢糧湖南垸，已做好人員隨時轉移預案。另有專家分析，這次決堤發生在洪水退水期，因長時間浸泡導致土質變鬆軟，江河水位驟降極易引起險情。

險情發生後，身在塔吉克斯坦訪問的國家主席習近平指示全力救援，保護好民眾生命財產安全，要求國家防總要派出工作組加強指導。水利部長李國英、湖南省長毛偉明分別率領工作組趕赴決口現場，當局調動武警、民兵等3000餘人協助搶險救災。財政部、應急管理部緊急預撥5.4億元人民幣救災。

網民質疑散裝沙堵缺口

昨日內地網上輿論相當關注此次決堤。有網民質疑，初期潰堤的缺口只有幾米的時候，就已經有村民發現。但當局最初用散裝的沙去堵水流湍急的缺口，質疑有關做法是否科學，以及部門有否應急預案。裝沙的車上還掛了橫幅，是否搞形式主義。

還有網民在短視頻平台反映，自己在直播洞庭湖水情時被平台處罰，禁播十分鐘，原因是「危險區域不能播」。網上也流傳一份華容縣防汛指揮部的通知，要求全縣公職人員不能擅自接受媒體採訪，不得對外發布信息。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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