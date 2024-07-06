熱搜話題：《野孩子》定檔半天後撤 坊間料違暑期主旋律 改編自央視節目 已過官審

《野孩子》以央視法制節目《今日說法》報道過的一對流浪兄弟的真實經歷而改編，講述青少年馬亮自14歲起四處流浪以竊盜維生，成年後遇到年僅8歲、同樣在流浪的孤兒，此後一同持續着流浪及竊盜的生活，直到「哥哥」被捕的故事。

該片是中國4部暑期檔首輪電影之一。由殷若昕執導，內地知名男偶像王俊凱出演。在3日預售開放11小時，預售票房就突破500萬元（人民幣，下同）。映前媒體預測總票房為3.5至5億元。

不過在宣布公映的同日晚上10時，《野孩子》官方發表聲明宣布撤檔，提及「由於後期進度原因」，電影將取消7月10日的公映安排。同時提到「未來的日子裏，也請記得『好好長大』，相信我們一定會再見的」。

有指題材敏感 「脫貧多年了」

電影宣布定檔、發售預售票、撤檔都在同一天，這讓網民及粉絲相當錯愕。有關事件迅速在網絡上引起討論，一度升上新浪微博熱搜榜首。電影撤檔的真正原因眾說紛紜，有稱電影題材敏感，「脫貧好多年了，不許出現困境兒童」、「被上面看成『負能量』電影了吧」。也有人指出是故事原型人物不同意，以及片方擔心「票房難看」而更換上映日期。

有不少自媒體撰文批評，稱片方在營銷宣傳的時候，只重點宣傳了主角沒有父母關愛的辛苦，未成年沒有身分證不能掛號看病、也不能打工，有美化原型之嫌。有文章稱，原型人物當年實際還偷了金子，當時社會發現他的問題後，有關部門也對他提供過幫助，「但他適應不了，又重新出來作案，甚至發展同夥銷贓」，認為原型人物比較複雜，而電影被塑造得「很完美」。

網民質疑過分賣慘諷刺當局

還有人稱，政府對弱勢群體的幫扶必須設置為亮點，創作者要堅守電影工作的文藝屬性和意識形態屬性，服務黨和國家工作大局，正面宣傳為主旋律。此外，近期片方還在宣傳文案中，打出了「沒有身分證打不了工，判刑的時候有了」，也遭到網民質疑過分賣慘、諷刺當局。不過也有自媒體引述影評人稱《野孩子》「應該沒啥事，八九月就能再上」。

突撤檔時有 暑期檔《援軍》矚目

在內地，電影突然撤檔並不罕見。2019年同樣講述邊緣少年、反映校園暴力的獲獎電影《少年的你》（周冬雨、易烊千璽主演），就曾宣布「因製作完成度和市場預判等原因」改檔。據電影相關知情人士透露，電影因涉及未成年犯罪、校園霸凌兩大爭議題材，創作單位曾對內容作多次調整，以獲得最終公映許可。

早前，講述1944年中國抗戰、國軍在衡陽保衛戰浴血奮戰的電影《援軍明日到達》，原定6月28日上映。但國軍守將方先覺的形象掀起爭議，遭左派愛國網民狙擊，製片方在5月下旬取消所有宣傳，媒體相關報道也「消失」。片方未解釋相關原因，電影能否上映未明。

電影不時取消上映，影響了影迷、產業以至創作，「援軍到不了、野孩子長不大」，某程度上，也描述了中國影視發展現狀。

明報記者

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