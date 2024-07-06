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北京聞風：習近平中亞行 安全、發展、人文並重 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】國家主席習近平昨天（5日）在杜尚別與塔吉克斯坦拉赫蒙總統舉行會談，對塔吉克斯坦進行國事訪問是他此次中亞之行的最後一站。此前，習近平出席了在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第24次會議、「上海合作組織+」阿斯塔納峰會，並對哈薩克斯坦進行國事訪問。受訪學者表示，此訪安全、發展與人文三大議題並重。

上合峰會期間，成員國領導人簽署並發表了阿斯塔納宣言，各方重申應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端；通過《上海合作組織關於各國團結共促世界公正、和睦、發展的倡議》，呼籲世界各國共同消除供應鏈中斷；各成員國就加強多個領域合作，以及深化人文交流合作達成共識。

中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉表示，此次峰會召開背景特殊，烏克蘭危機尚未結束，巴以衝突還在延宕，上合組織的核心區在中亞，延展區至中東和東歐，域內國家對集體安全合作的訴求和期望明顯上升。

此外，世界經濟整體低迷、增長乏力，上合組織如何利用地緣優勢加強合作，促進共同發展，是各國共同關心的話題。當前大國博弈激烈，上合組織歷來尊重文明多樣性，加強人文交流、促進民心相通也是各國共識。

上合疆域擴 歐亞腹地盼成安全島

上合組織人口約佔世界一半，經濟總量約佔全球四分之一。此次峰會完成新一輪擴員，白俄羅斯成為第10個正式成員國。「在當前形勢下，上合組織的吸引力、影響力進一步增強，目前涵蓋了中亞、東亞、西亞、南亞及東歐地區，疆域進一步擴大。隨着交通、信息技術的發展，各方通過合力，有望使歐亞大陸腹地形成一個相對和平穩定的安全島，有利於挖掘地區發展潛力。」王曉泉說。

習近平在「上海合作組織+」阿斯塔納峰會上建議，建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的共同家園。

揭示新多邊合作方式 與西方不同

王曉泉分析，中國領導人的講話體現了全球文明倡議、全球發展倡議、全球安全倡議的精神，通過交流希望在歐亞地區形成一種新的共同認可的價值理念，更有利於推動地區和平與發展。王曉泉亦指，包括中國在內的上合組織成員間的互動，也為世界揭示了一種新的多邊合作方式，「與西方不同在於，平等協商、互利互信，謀求共同發展。」

復旦大學國際問題研究院俄羅斯與中亞研究中心教授徐海燕認為，高質量共建「一帶一路」，中亞的角色會越來越重要。哈薩克斯坦是共建「絲綢之路經濟帶」首倡之地，也在中亞起到領頭羊作用，中哈深化多領域合作會對整個中亞起到輻射帶動作用。

文：鍾鳴九

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