習訪塔吉克獲盛大歡迎 談新能源車光伏板合作

結束出席上合峰會及對哈薩克的訪問後，習近平當地時間4日晚乘專機抵達杜尚別，應拉赫蒙邀請進行國事訪問。拉赫蒙率議會上院議長兼杜尚別市長魯斯塔姆、外長穆赫里丁等官員迎接，在機場舉行盛大迎賓儀式。塔吉克兒童向習近平獻花，用中、塔文歡迎習到訪。

建新時代全面戰略伙伴關係

據新華社報道，習近平發表機場書面講話指出，建交32年來，中塔關係持續快速健康發展，兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益問題上始終相互堅定支持。他期待同拉赫蒙就新形勢下中塔關係發展作出新規劃、新部署，推動中塔全方位合作邁上更高水平。

昨日下午，雙方先後舉行小範圍和大範圍會談。習近平稱呼拉赫蒙「老朋友」，表示無論國際風雲如何變化，中國永遠是塔吉克值得信任的朋友、可以倚重的伙伴、親密無間的兄弟。中方將堅定支持拉赫蒙在國內作出的各項政治安排和發展舉措，堅決反對任何外部勢力以任何借口干涉塔吉克內政。二人一同出席簽字儀式並會見記者，宣布發展新時代中塔全面戰略合作伙伴關係。

授塔總統「友誼勳章」 境外首次

習近平昨向拉赫蒙頒授「友誼勳章」，是中國首次在境外頒授該勳章，官媒指是為表達中國人民對拉赫蒙和塔吉克人民友好感情作出的特殊安排。

央視報道，習近平當天在塔吉克《人民報》和國家通訊社發表署名文章，指當前中塔都處在國家發展振興的關鍵階段，雙方要探討進一步提升貿易規模的新舉措，同時加快推進中塔公路關鍵路段建設，結合兩國人員往來需求開通更多直航航班，開展新能源汽車、太陽能電池板、衛星通信等高新技術領域合作。