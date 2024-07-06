明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

地下錢莊兌港幣 螞蟻搬家運澳門

【明報專訊】澳門賭場「換錢黨」問題由來已久，新冠疫情過後，「換錢黨」如雨後春筍冒起。受幕後金主僱傭操控，「換錢黨」通過珠海等地的地下錢莊兌換港幣，採用「螞蟻搬家」方式將現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶交易。

陳士渠昨稱，近年有組織赴澳門的「換錢黨」明顯增多，衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。公安部為此成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門警方加強協作配合，嚴厲打擊「換錢黨」衍生違法犯罪行為。

公安部發現，「換錢黨」有的在匯兌過程中利用「練功券」、假籌碼冒充真幣真籌碼，有的通過地下錢莊非法匯兌、嚴重擾亂經濟秩序；有的針對遊客或其他「換錢黨」實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪。

業界料嚴打目的截資金外流

澳門賭業人士指出，內地當局嚴打「換錢黨」的其中一個重要目的是堵截資金外流，包括現在各地民企老闆赴澳門遊玩，也會收到地方警方或官員的「溫馨提示」電話，查問去澳門目的、攜帶多少資金。內地還關注透過使用加密貨幣把資金外流的行為。有關嚴打行動，相信對於流向澳門的資金及旅客數量有所影響。

澳門博彩監察協調局早前公布，今年6月份博彩收入176.94億澳門元，按年升16.4%，稍遜市場預期；按月則錄得12.4%跌幅。

上 / 下一篇新聞