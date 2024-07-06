地下錢莊兌港幣 螞蟻搬家運澳門

陳士渠昨稱，近年有組織赴澳門的「換錢黨」明顯增多，衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。公安部為此成立多警種參加的打擊整治工作領導小組，部署內地公安機關與澳門警方加強協作配合，嚴厲打擊「換錢黨」衍生違法犯罪行為。

公安部發現，「換錢黨」有的在匯兌過程中利用「練功券」、假籌碼冒充真幣真籌碼，有的通過地下錢莊非法匯兌、嚴重擾亂經濟秩序；有的針對遊客或其他「換錢黨」實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪。

業界料嚴打目的截資金外流

澳門賭業人士指出，內地當局嚴打「換錢黨」的其中一個重要目的是堵截資金外流，包括現在各地民企老闆赴澳門遊玩，也會收到地方警方或官員的「溫馨提示」電話，查問去澳門目的、攜帶多少資金。內地還關注透過使用加密貨幣把資金外流的行為。有關嚴打行動，相信對於流向澳門的資金及旅客數量有所影響。

澳門博彩監察協調局早前公布，今年6月份博彩收入176.94億澳門元，按年升16.4%，稍遜市場預期；按月則錄得12.4%跌幅。