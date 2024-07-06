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澳門換錢黨年兌數百億 公安部截資 金主年賺逾15億 珠海邊境攔截澳門遣返常態化

【明報專訊】國家公安部昨（5日）通報全國多地警方聯手澳門嚴打「換錢黨」行動成果，指「換錢黨」幕後金主每年獲利超過15億港幣，僅廣東就搗毀6個「現金型」地下錢莊窩點，拘捕101名疑犯。為堵截資金外流通道，公安部除了持續專項打擊，下一步還會加強對申請港澳通行證的內地人員進行防範宣傳，而邊境攔截、澳門遣返等工作亦常態化進行。

為規避中國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，「換錢黨」在澳門非法為內地賭客兌換大額港幣現金（澳門賭場一般用港幣結算），以及向賭客提供高利貸服務。今年5月27日，全國公安機關打擊整治「換錢黨」等違法犯罪專項工作部署會在北京召開，部署各地協作打擊「換錢黨」。

據公安部網站披露，公安部刑事偵查局副局長陳士渠昨在記者會指出，近年來，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的「換錢黨」人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。「換錢黨」幕後金主每年獲利超過15億港幣，暴利驅動使「換錢黨」群體規模快速擴大。

根據澳門媒體之前報道，「換錢黨」約賺取4個百分點的匯兌差價，換言之，每年經手數百億元資金。

粵警破偽鈔團伙 搗地下錢莊窩點

各地警方按照公安部統一部署採取行動，其中，廣東警方破獲3個使用「練功券」冒充眞鈔實施匯兌詐騙團伙，偵破5宗非法匯兌案件，搗毀6個「現金型」地下錢莊窩點，拘捕疑犯101人，涉案金額14.7億元（人民幣，下同）。當中，珠海市拱北口岸「順安國際旅行社」負責人陳x霞、「環澳商務公司」負責人李x威，實際經營地下錢莊，分別涉款2億、8億元人民幣，共13人被捕，涉及3個地下錢莊。

內地警方還在珠海組織開展常態化邊檢攔截、澳門遣返「換錢黨」人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案採取強制措施16人。

在吉林，長春警方拘捕的「換錢黨」藺x權從2023年6月起在澳門威尼斯人、美獅、銀河等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高於匯率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價，涉案金額1000萬元。

江西查獲蘇x媚在2019年以來以經營「億成投資勞務公司」，通過中介在抖音推廣，累計協助100餘名「換錢黨」騙取出入境證件赴澳，目前已移送30餘人審查起訴。此外，內地公安聯手澳門警方，偵破「10．11」涉澳跨境賭博案、「5．04」澳門賭場殺人案、「8．16」澳門外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件。

公安對辦證赴澳者加強防範宣傳

陳士渠表示，公安機關將加強案件警示宣傳，加強對申請港澳通行證人員進行防範宣傳，教育引導出境旅客通過正規途徑兌換外匯，從源頭減少案件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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