仁愛礁衝突 菲索賠800萬歸還7槍

據路透社，布勞納當天在馬尼拉召開的記者會上表示，針對中菲船隻6月17日在南海發生的碰撞事件，菲律賓要求中國賠償。布勞納說，菲律賓只是對財產損失索賠，還不包括對受傷船員的賠償。菲方此前表示，行動中有7名菲士兵受傷，其中一人斷手指。布勞納稱，軍方正在考慮是否向中國收取修復受傷水手手指的費用。

外交部：侵犯主權自食其果

對於菲方索賠，中國外交部發言人毛寧昨表示不了解具體情况，強調菲律賓非法侵闖中國南沙群島仁愛礁海域嚴重侵犯中方主權；中國海警依法採取執法措施是正當、合理、合法的。「菲方應為其侵權行徑承擔後果。」毛寧表示，中方敦促菲方停止侵權挑釁，回到通過對話協商、妥善管控分歧的正確軌道上來。

小馬可斯周四表示，在碰撞衝突之後，他已下令其武裝部隊緩和南海緊張局勢。對於菲參議員、小馬可斯姊姊伊梅日前在社交媒體稱，中國在菲律賓劃定了25個高超音速導彈襲擊目標，毛寧昨回應指，不知道消息從何而來。