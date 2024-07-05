歐盟如期今徵電車關稅 中國商務部：冀終裁前理性磋商

比亞迪17.4%最低 一汽37.6%最高

歐盟委員會6月宣布擬對中國電動車徵稅，措施生效前，中歐進行多次磋商，此後歐盟對大部分中國車廠輕微下調稅率。當中吉利汽車稅率由20%降至19.9%，比亞迪稅率未有更改，但依然為全行最低17.4%。至於一汽和其他未配合歐盟調查的車廠，稅率將達到最高37.6%，較6月披露低0.5百分點。歐盟聲明表示，執委會副主席東布羅夫斯基斯上月與中國商務部長王文濤交流意見後，雙方政府的磋商正加強，仍希望達成符合世貿組織（WTO）的解決方案，充分解決歐盟提出的關切。

蔚來汽車表示，目前在歐洲市場銷售的型號將保持定價，密切關注並跟進歐盟反補貼調查的相關進展與措施，未來有可能因應歐盟加徵關稅，調整在歐洲銷售的車款定價。小鵬汽車指出，正在評估在歐洲構建製造能力的可行性，並採取適當措施滿足市場需求。

新華社報道，中國商務部發言人何亞東昨表示，對於歐盟對華電動汽車反補貼調查，截至目前中歐技術層面已舉行多輪磋商；目前距終裁還有4個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

寶馬斥徵稅損全球利益

何亞東強調，歐盟一些成員國政府和主要汽車企業已經多次明確反對歐盟對中國電動汽車實施反補貼措施。據央廣網，德國汽車工業協會當地時間3日發表聲明，稱對中國新能源汽車加徵關稅，將損害在華經營的歐美廠商利益。寶馬公司也表示，加徵關稅是死路一條，將損害全球企業利益。

作為反制，商務部上月17日對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，利害關係方向調查機關登記期即將結束，之後調查機關將採取抽樣、問卷等方式，繼續開展調查。