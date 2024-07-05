駐京周記：酒店業「黃埔軍校」停擺 老牌五星飯店處境尷尬

停業半年外界才知

氣派的玻璃幕墻，24層樓高，以及時髦的旋轉餐廳，長城飯店1983年試營業初期，前往參觀的民眾和單位絡繹不絕，最多一天達2000多人次，北京市政府辦公廳還專門發文，敦促各單位暫時不要組織去參觀。1985年時任美國總統列根伉儷訪華，也正是下榻於此。

即便曾經風光無限，飯店卻也淪落到存在感極低狀態，甚至停業整頓已有半年才被發現。《21世紀經濟報道》引述酒店工作人員說，酒店已於2023年底停業，門前也已擺放「暫停服務」告示牌。

長城飯店曾於2001年和2017年翻新兩次，但服務標準難以媲美新起的各類高檔豪華酒店，再加上2010年開在酒店外圍的「天上人間」夜總會被查抄，長城飯店名聲逐漸惡化。

同級酒店被指不如中檔酒店

不止長城飯店，北京西苑飯店、崑崙飯店、國際飯店等酒店在1984年至1987年紛紛開業。而現在，社交媒體已經甚少見對它們的評價，有人評論也多是吐槽設備陳舊，管理不到位。甚至有人針對長城飯店歇業一事，在網上留言表示「哪怕是住全季（中檔酒店）也比這些老飯店強」。記者有幸因大型會議住過北京數家老牌飯店，也確實對其中略顯陳舊的擺設感到不便。

這些老牌酒店多用於大型會議及接待。長城飯店在疫情期間甚至用作隔離酒店。

內地城市老牌高檔飯店近年來開始「自救」。除了「賣身」，停業翻新的案例屢見不鮮。最成功的案例要屬廣州白天鵝賓館。歷時3年的翻新，白天鵝成功在廣州人心中站穩了高檔早茶頭名的地位。和長城飯店同期的上海第一家五星級賓館華亭賓館，也在2022年開始了改造。

長城飯店公司目前的股東有3家公司，其中李嘉誠的和記黃埔旗下嘉雲酒店集團持股82%，首旅集團持股10%。而長城飯店停業至今仍未見改造，這間承載了北京酒店發展史的酒店下一步究竟何去何從，依舊賺人眼球。

駐京記者 王佩凡