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世界AI大會：人類以AI技術防範AI風險

【明報專訊】2024世界人工智能（AI）大會暨AI全球治理高級別會議開幕式昨在上海舉行，大會發表《人工智能全球治理上海宣言》，在維護AI安全方面，共識要加強監管，強調打造可審核、可監督、可追溯和可信賴的AI技術的必要性；要在人類決策與監管下，以AI技術防範AI風險，提高AI治理的技術能力。

新華社報道，《宣言》強調，要加強AI相關的網絡安全，共同打擊操縱輿論、編造與傳播虛假信息的行為；合作防範恐怖主義、極端勢力和跨國有組織犯罪集團利用AI技術從事非法活動；推動制定和採納具有廣泛國際共識的AI的倫理指南與規範，建立全球範圍內的AI治理機制。

同時，要促進技術轉移與成果轉化，避免技術壁壘；反對歧視、排他的數據訓練；率先在製造、物流、採礦等領域加速智能化；確保各國在開發和利用人工智能技術方面權利平等、機會平等、規則平等。

國務院總理李強昨在開幕式致辭時指出，AI發展在法律、安全、就業、道德倫理等方面面臨一系列新課題，他提出深化創新合作、推動普惠發展、加強協同共治等3點建議。

李強倡AI低門檻價格

李強說，中國願與各國一道，促進技術聯合攻關、數據跨境流動、設備自由貿易和設施互聯互通，加強基礎研究和人才交流合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定；幫助發展中國家加強能力建設，推進網絡、算力、數據等普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的AI服務，實現更大程度的數字包容；加強發展戰略、治理規則、技術標準等對接協調，推動建立普遍參與的國際機制。

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