上合宣言倡和平解決爭端 不動武 納白俄為第十成員國 習籲抵制外部干涉

九國合作「一帶一路」 印度除外

新華社報道，上合組織輪值主席國哈薩克總統托卡耶夫主持會議，習近平和白俄羅斯總統盧卡申科、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、巴基斯坦總理夏巴茲、俄羅斯總統普京、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、伊朗代理總統穆赫貝爾和印度代表（外長蘇傑生）等領導人參加。會議正式接收白俄羅斯為成員國。至此，上合組織擁有10個正式成員國、兩個觀察員國和14個對話伙伴。

習近平在發言中指出，「上海合作組織大家庭」覆蓋三大洲26個國家，伙伴愈來愈多，合作基礎更加堅實。「面對冷戰思維的現實威脅，我們要守住安全底線」；「面對『小院高牆』的現實風險，我們要維護發展權利」；「面對干涉分化的現實挑戰，我們要鞏固團結力量」。他呼籲攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，以和為貴處理內部分歧，聚同化異破解合作難題，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京在會議上表示，「上合組織堅信自己會成為多邊世界的權力中心之一」。普京指出，世界很多國家都認同上合組織的基本價值觀和理想，以及堅持主權政治。托卡耶夫也在當天「上海合作組織+」峰會發言時說，上合組織已成為「最具權威的國際組織之一」。

抨個別國家反導系統危害穩定

昨日的峰會發表《上合組織成員國元首理事會阿斯塔納宣言》，成員國主張尊重各國人民自主選擇政治、經濟、社會發展道路的權利，強調相互尊重主權、獨立、領土完整、平等互利、不干涉內政、不使用或威脅使用武力的原則是國際關係可持續發展的基礎。各方重申應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。反對以對抗性思維解決國際和地區問題，應對傳統和非傳統安全威脅和挑戰。

成員國重申，個別國家家集團單方面不受限制地加強全球反導系統將危害國際安全與穩定，認為以犧牲別國安全為代價謀求自身安全不可接受。成員國通過打擊「三股勢力」2025年至2027年合作綱要，將繼續舉行聯合反恐演習和聯合反恐軍演，以及常態化監控地區局勢。

成員國通過《上合組織關於各國團結共促世界公正、和睦、發展的倡議》，並建議國際社會共同參與。會議決定，由中國接任2024至2025年度上合組織輪值主席國，並宣布青島市為2024年至2025年上合組織旅遊和文化之都。

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